+++ BLOG FuturEU - fortlaufende Blogbeiträge zur Zukunftskonferenz Europas - Juni-Update +++ (FOTO)

Hamburg (ots) - KW 22: Von Wahlbeteiligung bis zum Einfluss der Medien auf die Demokratie - nationale und europäische Wahlen im Fokus

Am 11. Juni organisiert der Studentenverband NAPEEC (Núcleo Associativo Para os Estudos Europeus em Coimbra, in Deutsch: Kernverband für europäische Studien in Coimbra) eine Podiumsdiskussion zum Konferenzthema: Demokratie in Europa. Dabei geht es um die Auswirkungen der Wahlenthaltung bei nationalen und europäischen Wahlen. Wie hat sich die Wahlbeteiligung der jungen Europäerinnen und Europäer in den vergangenen Jahren entwickelt? Wie soll man mit der Distanz zwischen den Bürgerinnen und Bürger und den von ihnen gewählten Vertreterinnen und Vertretern umgehen? Wie groß ist der Einfluss von Medien auf die Wahlprozesse? Die Veranstaltung ist als partizipativer Workshop konzipiert. Den Teilnehmenden bereiten zu einem per Los gewählten Thema eine Rede vor. In der anschließenden Diskussion wird es darum gehen, die eigene Position zu verteidigen. Dazu werden im Vorfeld kleine Arbeitsgruppen gebildet. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr und findet via Zoom statt.

Was war in den vergangenen Wochen bei der "Konferenz zur Zukunft Europas" los? Hier geht es zu den FuturEU-Blog-Beiträgen aus Mai und April und März und Februar und Januar und Dezember und November. #TheFuturIsYours

---

In welchem Europa wollen wir künftig leben? - Mit der Konferenz zur Zukunft Europas bieten das Europäische Parlament, der Rat und die Europäische Kommission Ihnen die Gelegenheit der Partizipation, um gemeinsam die Herausforderungen und Prioritäten Europas zu diskutieren. Rund um die Konferenz veröffentlicht das FuturEU-Team aktuelle News, fundierte Erklärstücke in multimedialen Formaten für Ihre Berichterstattung. Dieses Hintergrundwissen bereitet die teilnehmenden Europäerinnen und Europäer gut auf die Konferenz vor, um die Zukunft Europas mitzugestalten. #TheFutureIsYours

Das Projekt wurde von der Europäischen Union im Rahmen eines Förderprogramms für Kommunikation des Europäischen Parlaments kofinanziert. Das Europäische Parlament war nicht an der Vorbereitung beteiligt, übernimmt keinerlei Verantwortung für die im Rahmen des Projekts veröffentlichten Informationen oder zum Ausdruck gebrachten Ansichten und ist nicht daran gebunden; für das Projekt haften ausschließlich die Autoren, die interviewten Personen sowie die an der Veröffentlichung des Programms beteiligten Verleger und Sendeanstalten gemäß geltendem Recht. Auch kann das Europäische Parlament nicht für direkte oder indirekte Schäden haftbar gemacht werden, die möglicherweise durch die Durchführung des Projekts entstehen.

Rückfragen & Kontakt:

FuturEU-Team

FuturEU @ newsaktuell.de