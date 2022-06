RTLZWEI: "Kampf der Realitystars" weiter stark (FOTO)

München (ots) -

Folge acht der Realityshow erzielt 7,7 % MA (14-49 Jahre)

Bis zu 1,10 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt

Mit 10,5 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) beliebt

RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 6,0 %

"Kampf der Realitystars" läuft seit nunmehr acht Wochen erfolgreich und beschert RTLZWEI am Mittwochabend ab 20:15 Uhr wiederkehrend sehr erfreuliche Quoten: So erreichte die achte Folge der Realityshow mit Moderatorin Cathy Hummels in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre) 7,7 % MA. Beim jungen Publikum (14-29 Jahre) punktete die neue Episode der dritten Staffel mit 10,5 % MA.

Bis zu 1,10 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt verfolgten unter anderem Iris Kleins emotionalen Tiefpunkt und das romantische Dinner von Yeliz und Paco im Thai-ny House. In Folge acht von "KDRS" war für Martin und Larissa Schluss - beide mussten den Starstrand verlassen und sich von Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern, Titel und Preisgeld verabschieden.

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 6,0 %.

Weitere Infos zum Cast und Format finden Sie in der offiziellen Pressemappe .

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 01.06.2022, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

Über "Kampf der Realitystars"

Am Starstrand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den begehrten Titel "Realitystar 2022". Auch abseits der Spiele müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: In jeder Folge reisen neue Stars an - andere wiederum müssen die Sala nach der "Stunde der Wahrheit" wieder verlassen. "Kampf der Realitystars" wird von Cathy Hummels moderiert, produziert wird das Format wird von Banijay Productions Germany.

Rückfragen & Kontakt:

RTLZWEI

Consumer PR

089 - 641850

kommunikation @ rtl2.de

unternehmen.rtl2.de