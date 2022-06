US-Anwalt im Talk mit Katia Wagner: „Die Waffe gehört zur US-amerikanischen Kultur!“

Mehr Waffen in der Zivilbevölkerung? „Es kann Sinn machen, wenn verlässliche Menschen eine Waffe bei sich haben“, ist FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer überzeugt.

Wien (OTS) - Das blutige Massaker in den USA, bei dem 19 Kinder und zwei Erwachsene durch einen 18-Jährigen erschossen wurden, hat die ganze Welt erschüttert. Der US-Anwalt Robin Lumsden erklärt im Talk mit Katia Wagner: „Die Waffe hat für den Amerikaner eine starke Symbolik und gehört zur Kultur dazu!“. Der Grund, warum sich dennoch im Gesetz nichts ändert, ist für ihn klar: „Kein Politiker, der eine Wahl gewinnen will, wird dieses Thema angreifen!“, so Lumsden.

Amesbauer (FPÖ): „Habe selbst mehrere Waffen“

Der Sicherheitssprecher der Blauen, Hannes Amesbauer, hat als Jäger und Sportschütze selbst mehrere Waffen bei sich zu Hause. „Selbstschutz ist ein Grundrecht!“, erklärt er. Insofern findet er auch Verständnis für die Argumentation Donald Trumps, der Tage nach dem schrecklichen Massaker mehr Waffen in der Zivilbevölkerung forderte. „Es kann Sinn machen, wenn verlässliche Menschen eine Waffe bei sich haben“. Denn: die Waffe sei nur ein Gegenstand, „böse“ könne nur derjenige sein, der sie bedient.

Strengere Waffengesetze auch in Österreich?

Ob auch wir in Österreich nach der Terrornacht in Wien oder den Frauenmorden mit Schusswaffen auch strengere Gesetze brauchen? Der FPÖ-Politiker ist sich sicher: „Es ist populistisch, immer gleich ein Gesetz verschärfen zu wollen. Damit werden wir Frauenmorde nicht bekämpfen können“, so Amesbauer. Auch der Waffenexperte Andreas Rippel beantwortet die Frage nach schärferen Waffengesetzen in Österreich mit einem klaren „Nein“.

