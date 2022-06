Paradies für Bienenfresser und Co. - Artenreichtum im Weingarten

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 11. Juni 2022, um 16:30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Die Winzer im niederösterreichischen Kremstal bemühen sich seit vielen Jahren in den Weingärten für Bienenfresser, Ziesel, Bienen und andere Insekten einen artgerechten Lebensraum zu schaffen. Sie pflegen die natürlichen Lösswände und erhalten auch Wildwiesenflächen. Und das nützt nicht nur den Insekten und anderen Tieren, sondern auch den Winzern selbst. Denn durch das Arbeiten mit der Natur werden Schädlinge durch ihre natürlichen Fressfeinde bekämpft. Im Kremstal zählen der Grüne Veltliner und der Riesling zu den Hauptanbausorten.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 11. Juni

*50 Jahre ländliche Fortbildung

Das ländliche Fortbildungsinstitut, kurz LFI, das seit Jahren Aus-und Weiterbildung in der Landwirtschaft anbietet, feiert 50-Jahr-Jubiläum. In der Steiermark sehen wir uns an, wie wichtig dabei Onlineseminare auch direkt aus dem Kuhstall geworden sind. Das Interesse der Teilnehmer an den über 50.000 Onlinekursen steigt ständig.

*Geflügelgenuss mit gutem Gewissen

Im südlichen Niederösterreich zeigen zwei Betriebe, wie artgerechte Geflügelhaltung gelingt. Das Wissen um die Herkunft und Haltung von Tieren rückt für Konsumenten immer mehr in den Vordergrund.

*Generationen kochen – Kremstaler Mostschnitzerl

Die Landjugend Pettenbach in Oberösterreich präsentiert als Familienrezept das traditionelle Kremstaler Mostschnitzerl. Die Landjugendgruppe zeigt auch, wie sie sich auf Sensenmähwettbewerbe vorbereitet.

*Ziegel von Hand

„Land und Leute“ besucht eine Manufaktur, in der Ziegel noch von Hand hergestellt werden. Sarah Falkinger und ihr Mann Mario Schmid betreiben das alte Handwerk, formen, pressen und brennen Sonderanfertigungen wie Ornamentziegel für die typischen Kärntner Stadlfenster.

