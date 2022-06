Geschlechtervielfalt in Unternehmen wertschätzen und anerkennen

VIMÖ, Erste Group und IBM veröffentlichen Leitfaden für die Zusammenarbeit mit inter* trans* und nicht-binären Personen

Wien/Linz (OTS) - Ein wertschätzender Umgang mit inter*, trans* und nicht-binären Menschen ist in österreichischen Unternehmen noch nicht selbstverständlich. Nicht aus böser Absicht, sondern aus Unwissenheit passieren vermeidbare Fehler und Mitarbeitende oder Kund*innen werden unnötigerweise diskriminiert. In manchen Punkten handeln Unternehmen potenziell rechtswidrig – jedenfalls aber riskieren sie ein schlechtes Arbeitsklima für inter*, trans* und nicht-binäre Mitarbeiter*innen im Unternehmen und Kund*innen oder Jobsuchende, die sich abwenden.

Im neuen Leitfaden „Geschlechtervielfalt in Unternehmen“ werden die häufigsten Fehler und Missverständnisse aufgezeigt, rechtliche Hintergründe erklärt und Lösungsansätze präsentiert. Tobias Humer, Co-Autor des Leitfadens, erklärt: „Kontaktformulare auf Websites etwa sind häufig so gestaltet, dass nur Frauen und Männer angesprochen werden. Wie Kommunikation auch geschlechtsneutral funktioniert und welche anderen Maßnahmen gesetzt werden können, wird in der neuen Broschüre detailliert beschrieben. Fehler, die aus Unwissenheit passieren, sollten daher bald der Vergangenheit angehören."

Der Leitfaden ist als Kooperationsprojekt zwischen VIMÖ (Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich), der ERSTE Group und IBM entstanden und wurde am 1. Juni 2022 in Wien offiziell vorgestellt. Er kann bei VIMÖ bestellt oder heruntergeladen werden. Über das Beratungs- und Bildungsprojekt Var.Ges werden maßgeschneiderte Trainings und Consulting zum Thema Geschlechtervielfalt angeboten: www.varges.at/bildung

Weitere Informationen finden Sie unter: https://vimoe.at/2022/06/01/vimoe-leitfaden/

Bilder des Events: https://vimoe.at/presse/pressebilder-galerie/

Rückfragen & Kontakt:

Tobias Humer (VIMÖ), tobias.humer @ varges.at, Tel. 068181772638