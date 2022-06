Configit stellt bahnbrechende Konfigurationslösung auf Systemebene vor

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - Die branchenweit erste Lösung von Configit ermöglicht die Modellierung auf Systemebene mit 2D- und 3D-Visualisierung und senkt damit den technischen Aufwand, das Risiko und die Kosten drastisch

Configit, der weltweit führende Anbieter von Configuration Lifecycle Management (CLM), hat heute neue, bahnbrechende Funktionen seiner marktführenden Lösung Configit Ace® angekündigt, die CLM durch die Einführung der branchenweit ersten Konfiguration auf Systemebene auf die nächste Stufe hebt.

Unternehmen müssen in der Lage sein, nicht nur einzelne Produkte zu konfigurieren, sondern auch komplexe Systeme mit mehreren, voneinander abhängigen Produkten oder Komponenten, was in der Branche eine Herausforderung darstellt. Configit Ace® stellt sich dieser Herausforderung und bietet eine umfassende CLM-Lösung auf Systemebene.

Mit diesen Erweiterungen bietet Configit Ace:

Modellierung auf Systemebene: Die Fähigkeit, komplexe Regeln und Einschränkungen mit umfangreichen logischen Ausdrücken zu definieren, die die Modellierung von Lösungen mit mehreren voneinander abhängigen Produkten, Teilsystemen oder Komponenten regeln. Dies bedeutet, dass die technische Unterstützung erheblich reduziert wird und in einigen Fällen nicht mehr erforderlich ist. Dies ermöglicht einen Configure-to-Order (CTO)-Ansatz, der sowohl für die Konfiguration einzelner Produkte als auch für die Konfiguration auf Systemebene über mehrere Produkte hinweg verwendet werden kann. Das spart Zeit und Kosten und minimiert Konfigurationsfehler.

Visualisierung auf Systemebene: Configit Ace® kann jetzt mit dem 3D-Visualisierungstool Unity und CAD-Systemen wie Solidworks und Autodesk Inventor integriert werden.

Offline-Konfiguration auf Systemebene: Configit Ace bietet mehrere Tools zur Offline-Konfiguration auf Systemebene. Virtual Tabulation™-Dateien werden der Client-Anwendung auf tragbaren Geräten zur Verfügung gestellt, die einen Offline-Zugriff ermöglichen. Die Synchronisierung erfolgt, sobald eine Internetverbindung verfügbar ist, und kann entweder über REST-API-Schnittstellen für browserbasierte Anwendungen oder über C-Sharp-Client-Bibliotheken für eigenständige Anwendungen durchgeführt werden.

Reichhaltige Type-Safe-Integration: Damit die Konfiguration auf Systemebene erfolgreich ist, muss sie zuverlässig mit anderen IT-Systemen wie Product Lifecycle Management (PLM), Enterprise Resource Planning (ERP) und Customer Relationship Management (CRM) integriert werden können. Die Anwendungsprogrammierschnittstellen (API) von Configit Ace® wurden mit einer Datentypprüfung angereichert, was zu weniger Fehlern bei der Implementierung von Schnittstellen und bei der Benachrichtigung über Modelländerungen führt.

Vertrauensvolles Quoting: Für Unternehmen, die ein Angebot für große, komplexe Systemprojekte abgeben müssen, ohne dass alle erforderlichen Informationen vorliegen, ist die Konfiguration auf Systemebene eine Erleichterung. Eine anfängliche Systemlösung kann auf der Grundlage der verfügbaren Eingaben und Annahmen unter Verwendung der Regeln und Beschränkungen in der CLM-Lösung konfiguriert werden. Wenn die erforderlichen Informationen eingehen, können sie sofort angewendet und mit Hilfe der CLM-Regeln auf Systemebene validiert werden, ohne dass technische Unterstützung erforderlich ist. Auf diese Weise können Unternehmen zuverlässig Angebote für Projekte abgeben, die pünktlich und im Rahmen des Budgets geliefert werden.

Johan Salenstedt, CEO von Configit, sagt: „Bisher war die Konfiguration auf Systemebene mit mehreren voneinander abhängigen Produkten, Subsystemen oder Komponenten für Unternehmen, die einen CLM-Ansatz zur Modellierung konfigurierbarer Systeme verwenden, nicht möglich. Die erweiterte Configit Ace®-Lösung ist ein echter „Game Changer", der es mehr Unternehmen ermöglicht, vom Configuration Lifecycle Management zu profitieren - einschließlich einer schnelleren Markteinführung, niedrigerer Kosten, geringerer Risiken bei Angebotsprozessen und einer höheren Effizienz."

