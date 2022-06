Dalberg stärkt seine Innovationsfähigkeit durch die Übernahme von Ravel Innovation

New York (ots/PRNewswire) - Um die Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030 zu erreichen, ist eine enorme Steigerung der Innovationskapazität erforderlich. Obwohl das verwaltete Vermögen (AUM) wirkungsorientierter Investoren in den letzten zwei Jahren von 500 auf 700 Milliarden US-Dollar gestiegen ist, hat sich die unterstützende Infrastruktur für investierbare Lösungen verzögert. Innovationsprogramme, die strukturierte Schulungen und Pläne anbieten, sind ein wertvoller Weg, um Impact-Unternehmen zu entfachen und zu fördern, die wachsen und sich entwickeln können. Vielen von ihnen fehlt es jedoch an einer fundierten Unternehmensberatung, die den Unternehmen bei der Bewältigung der komplexen sozialen Herausforderungen helfen kann. Um diesen Bedarf zu decken hat Dalberg, eine führende Beratungsgruppe für soziale Auswirkungen, das UnternehmenRavel Innovation erworben. Ravel ist ein in Singapur ansässiges Unternehmen, das ein Ökosystem von Innovationsgemeinschaften und Innovationsprogrammen für Unternehmen entwirft, aufbaut und betreibt, um Kunden dabei zu helfen, ihre Wirkung auf globaler Ebene zu erweitern und zu vertiefen. Dieses neue Angebot wird die Expertise beider Organisationen bündeln und Dalbergs Fähigkeiten stärken, Regierungen, NGOs, fortschrittliche Unternehmen und Geldgeber dabei zu unterstützen, Innovationen zur Erreichung der SDGs voranzutreiben.

Durch die Übernahme von Ravel werden die Teams in der Lage sein, Kunden im gesamten Innovationsspektrum zu unterstützen, einschließlich des Aufbaus und der Leitung von internen Inkubatoren/Beschleunigern, der Durchführung von Innovationsprozessen für spezifische Problemstellungen, der Unterstützung junger sozialer Unternehmen bei der effektiven Skalierung, des Aufbaus von Innovationsplattformen und - im weiteren Sinne - der Unterstützung von Investitionen in Innovationen mit größerer sozialer Wirkung.

„Wir sehen einen enormen Wert darin, das Fachwissen von Ravel für unsere Kunden nutzbar zu machen, die innovative Ideen zur Bewältigung der dringendsten Entwicklungsherausforderungen entwickeln und umsetzen wollen. Die Übernahme ermöglicht es uns, mit risikofreudigen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die sich den Herausforderungen von heute und morgen stellen wollen. Wichtig ist, dass die beiden Organisationen das gemeinsame Ethos teilen, die soziale Wirkung in den Mittelpunkt der Problemstellungen zu stellen, die wir angehen", sagte Gaurav Gupta, Partner und Regionaldirektor für Asien, Dalberg Advisors.

„In den letzten zehn Jahren, seit ich Impact Hub Singapore im Jahr 2012 gegründet habe, konnte ich beobachten, wie sich das soziale und ökologische Engagement unserer Unternehmens- und Regierungskunden weiterentwickelt hat - von einem nachträglichen Gedanken zu einer Grundüberzeugung, von der Maximierung des Shareholder Value um jeden Preis zu einer Optimierung der gesamten Stakeholder-Verantwortung. Als erster Google for Startups-Partner in Südostasien ist unsere Community auf über 28.000 Innovatoren angewachsen. Ich bin überglücklich, dass Ravel der globalen Dalberg-Familie beitritt und unsere Dienstleistungen und unsere Wirkung auf ein noch größeres Publikum ausweiten kann", sagte Grace Sai, Gründerin und Direktorin von Ravel Innovation.

Mit dieser Akquisition möchte Dalberg die Innovationsfähigkeiten und Netzwerke von Ravel in seine globale Beratungs-, Sektor- und Regionalexpertise einbinden. Ravel gehört seit Mai 2022 zu Dalberg und wird seine Dienstleistungen den Kunden von Dalberg über die weltweiten Dalberg-Büros anbieten.

Dalberg ist ein führendes Beratungsunternehmen für soziale Auswirkungen, das Strategieberatung, Design Thinking, Big-Data-Analytik und Forschung miteinander verbindet, um komplexe soziale und ökologische Herausforderungen anzugehen. Sie arbeitet mit Gemeinden, Institutionen, Regierungen und Unternehmen zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die in großem Umfang Wirkung entfalten.

Ravel Innovation wurde 2012 gegründet und entwickelt und betreibt ein ständig wachsendes Ökosystem von Räumen, Gemeinschaften und Innovationsprogrammen für Unternehmen. Das Unternehmen, das bereits mit mehr als 100 Organisationen zusammengearbeitet hat, kombiniert Organisationspsychologie, Startup-Methoden und ein unvergleichliches Netzwerk aus globalen Talenten, Technologien und Experten, um für seine Kunden eine echte Wirkung zu erzielen, die ihrerseits die Welt verändern wird. Es war auch der erste Partner von Google for Startup in Südostasien.

