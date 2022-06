Rekordfrequenz im Mai in der Welser Innenstadt

Hoher Vermietungsgrad, beste Aufenthaltsqualität und erfolgreiche Events sorgen für Frequenzhoch!

Wels (OTS) - Über 550.000 Frequenzmesspunkte konnten im Mai in der Welser Fußgängerzone gemessen werden. Seit der Einführung der moderne Frequenzmessanlage 2014 erreicht man im Mai ein historisches Hoch. Der Erfolg für die Belebung entsteht aus vielen Faktoren, an denen seit Jahren in der Welser Innenstadt strategisch gearbeitet wird. So trägt der 100%ige Vermietungsgrad in der Fußgängerzone genauso für den Erfolg bei, wie der Branchenmix, die gesteigerte Aufenthaltsqualität, die Sommerdekoration, die vielen erfolgreichen Veranstaltungsformate, die heuer zum 800-Jahres-Jubiläum der Stadt veranstaltet werden, sowie natürlich das frühsommerliche Wetter. Alle Infos unter www.wels.at/presse

