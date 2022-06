Grüne Wien/Hernals: Endlich kommt ein Radweg an der Alszeile!

Wien (OTS) - Endlich tut sich etwas für den Radverkehr in Hernals: Nach Einlenken der SPÖ ist nun der Weg frei für einen baulich getrennten Radweg in der Alszeile zwischen Vollbadgasse und Himmelmutterweg. Hintergrund ist eine langjährige Forderung der Bürger:inneninitiativen „Dornbach radelt sicher” und der Hernalser Grünen nach dem Ausbau eines sicheren Radwegs entlang der Alszeile bis Neuwaldegg. Das wurde bislang von der SPÖ Hernals abgelehnt. Für das Umdenken hat der unermüdliche Einsatz der Bürger:inneninitiative beigetragen, die sich seit 2 Jahren tatkräftig für den Bau eines Radweges einsetzt.



„Wir freuen uns, dass jetzt endlich auch die SPÖ eingesehen hat, dass es in der Alszeile einen sicheren Radweg braucht,” freut sich Karin Prauhart, stellvertretende Bezirksvorsteherin der Grünen Hernals, „Ein entsprechender Antrag wurde von uns Grünen bereits im März 2022 eingebracht. Jetzt muss der Bezirksvorsteher alle Fakten, Erkenntnisse und Planungen des Magistrats vorlegen und alle, die mitwirken wollen, sollen gehört werden. Wir wollen eine gute Lösung und eine rasche Umsetzung!"



„Wir danken der Bürger:inneninitiative für ihren Einsatz,” freut sich die Grüne Bezirksvorsteher-Stellvertreterin. „Die Einsicht der SPÖ Hernals und die 180-Grad-Kehrtwende des Bezirksvorstehers ist erfreulich. Der Radweg am Teilstück zwischen Vollbadgasse und Himmelmutterweg ist ein erster Schritt. Es braucht aber eine durchgängige und sichere Radverbindung für Jung und Alt bis in den Wienerwald,” so Prauhart abschließend.



Deswegen unterstützen die Hernalser Grünen die Fahrrad-Demo der Bürger:inneninitiative „Dornbach radelt sicher” am Donnerstag um 2. Juni 2022. Start ist um 17 Uhr beim Hans-Leinkauf-Platz in Neuwaldegg.





