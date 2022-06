SP-Biedermann ad Grüne-Moalla: „Populismus und Unwahrheiten werden nicht helfen, von den eigenen Versäumnissen abzulenken“.

Wien (OTS/SPW) - SP-Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Mag.a Merja Biedermann reagiert auf die heutige Presseaussendung der Grünen Rudolfsheim-Fünfhaus, in welcher ein lächerlicher Versuch gestartet wird, der SPÖ zu unterstellen, dass sie nicht zum Holocaust-Gedenken steht. ****

„Es werden von den Grünen in Rudolfsheim-Fünfhaus Anschuldigungen getätigt, die absolut nicht der Wahrheit entsprechen und an Respektlosigkeit kaum zu überbieten sind. Dass die SPÖ die Geschichte des Bezirks verstecken möge und wir nicht zum Holocaust-Gedenken stehen, ist völlig absurd. Der einzige Grund warum das Andenken noch nicht steht ist, weil noch kein geeigneter Platz gefunden wurde und weil sich der Langauerplatz im Umbau befindet“, so Biedermann.

„Mir ist unklar, warum die Grünen mit einer Presseaussendung versuchen, die SPÖ im Bezirk durch den Dreck zu ziehen. Wie bereits in unterschiedlichen Kommissionen - in welchen die Grünen selbst Mitglied sind und auch Haroun Moalla anwesend war - übermittelt wurde, wird ein passender Platz gesucht um Otto Pollak und dem Café Palmhof ein ehrendes Andenken zu gewähren.“

Dass es sich hier um reinen Populismus handelt, dürfte allen klar sein. Alle Fraktionen haben den 50.000 Euro für das Andenken zugestimmt und stehen somit auch dahinter.

Der Langauerplatz befindet sich im Moment im Umbau – nach den Wünschen der Bevölkerung. Beim Grätzl hinter dem neuen IKEA wurde auf Vorschlag des SPÖ-Bezirksvorstehers Gerhard Zatlokal eine Bürger*innenbefragung durchgeführt, um die bestmögliche Lösung für die Bürger*innen zu finden. Nach diesen Wünschen findet der Umbau nun auch statt.

Für die SP-Bezirksvorsteher-Stellvertreterin sei es nachvollziehbar, dass die Grünen von den eigenen Versäumnissen auf Bundesebene ablenken wollen. Tag für Tag wird es schwieriger den eigenen Wähler*innen das Verhalten zu erklären. Unwahrheiten zu verbreiten wird hier allerdings nicht helfen, schließt sie. (Schluss) vs



