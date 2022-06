BRZ ist Pride-Ally und setzt auf Diversität und Chancengleichheit

Während und nach dem Pride Month Juni setzt das BRZ eine Reihe von Initiativen zur Förderung und Sichtbarmachung von LGBTQIA+-Personen.

Wien (OTS) - Die Förderung von Diversität und Chancengleichheit im BRZ, Österreichs IT-Marktführer im Public Sector, steigert nicht nur die Zufriedenheit der Mitarbeiter:innen und die Attraktivität als Arbeitgeber sondern ist auch ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung von Anwendungen und Services für 9 Millionen Menschen in Österreich. Anlässlich des Pride Months Juni bietet das BRZ seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Führungskräften verstärkt Informations- und Vernetzungsangebote rund um das Thema Chancengleichheit von LGBTQIA+-Personen und trägt mit der BRZ-Pride-Flagge vor dem Standort in Wien sein Engagement auch sichtbar nach außen.

BRZ ist offizieller Pride Biz Ally

Das BRZ ist ab sofort neuer Partner (Ally) von Pride Biz Austria, dem Verband zur Förderung der Inklusion von sexueller Diversität in Wirtschaft und Arbeitswelt. Pride Biz Austria wurde von den Vereinen AG Pro und Queer Business Women initiiert.

„ Das BRZ engagiert sich als Top-Arbeitgeber im IT-Bereich stark in den Bereichen Nachhaltigkeit und CSR. Wir freuen uns, nun im Rahmen der Kooperation mit dem Pride Biz Netzwerk unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl Austausch von Wissen und Erfahrung als auch den Zugang zu Vernetzungsangeboten innerhalb der Community anbieten zu können. Im BRZ behandeln wir die Themen Diversität und Chancengleichheit in vielen Dimensionen und sind stolz auf die unterschiedlichen Fähigkeiten und Sichtweisen, die unsere engagierten Mitarbeiter:innen in ihrer Arbeit einbringen “, so Christine Sumper-Billinger, Geschäftsführerin des BRZ.

Proud2be_IT: Mit Sicherheit bunt

Im Pride Month Juni und darüber hinaus setzt das BRZ einen verstärkten Fokus auf die Themen Chancengleichheit und Sichtbarkeit von LGBTQIA+-Personen.

Folgende Aktivitäten und Maßnahmen setzt das BRZ bereits:

Völlige Gleichstellung von Partnern/Eheleuten unabhängig ihres Geschlechts für Ansprüche im Rahmen des BRZ-Kollektivvertrags.

Veranstaltungen wie die BRZ FemCareerNight richten sich an Frauen, aber explizit auch an Personen, die sich als Frau definieren.

Das BRZ bietet Führungskräfteseminare zum Thema „Unconscious Bias“ zur Vermeidung unbewusster Ungleichbehandlung an.

Mit Statements auf Social Media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram) bringt das BRZ sein diverses Arbeitsumfeld klar zum Ausdruck.

Die im Juni gehisste BRZ-Pride-Flagge trägt das Engagement für Vielfalt, Toleranz und Weltoffenheit auch nach außen.

CSR und Nachhaltigkeit im BRZ

Das BRZ ist Österreichs Kompetenzzentrum für die Digitalisierung in der Bundesverwaltung und lebt Chancengleichheit und Diversität im gesamten Unternehmen. Als verantwortungsvolles Unternehmen und Arbeitgeber setzt das BRZ bereits seit vielen Jahren Schwerpunkte in unterschiedlichen Bereichen wie Green IT, Frauenförderung, Diversität unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Förderung von älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Beschäftigung von Personen mit Beeinträchtigung. Das BRZ legt zudem Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

