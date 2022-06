risk´n´fun BIKE.

Innsbruck (OTS) - risk´n´fun BIKE, das Ausbildungsprogramm der Alpenvereinsjugend, startet in den Sommer 2022. Der Auftakt erfolgte bereits vor einigen Tagen im Vorarlberger Brandnertal mit dem ersten DROP IN der Saison. Jugendliche und Erwachsene waren dabei einen Tag lang mit dem risk´n´fun TEAM auf freigegebenen Trails unterwegs.

Im Juni stehen Sölden/Tirol, Wurbauerkogel/Oberösterreich und in der Steiermark die Reiteralm am Tourplan, 4 Tage bei Crankworx Innsbruck von 16. bis 19. Juni ermöglichen Kindern und Jugendlichen kostenlose Workshops am Trail. Im Juli folgen dann die YOUNG GUNS in Sölden und bike´n´climb Camps auf der Ferienwiese im Bergsteigerdorf Weissbach bei Lofer.

risk´n´fun – oder: Die Mischung machts aus.

Was zeichnet die Tage mit dem risk´n´fun TEAM nun aus? Sind es klassische Bikekurse? Wo man Fahrtechnik gelehrt bekommt? Und dann am Ende des Tages wieder heimfährt?

Ja – es geht natürlich um die Verbesserung der Fahrtechnik. Wie kann eine Kurve optimal gefahren werden? Wie funktioniert richtiges Bremsen? Gegenseitige Feedbacks und Analysen geben da oft den entscheidenden Push. Aber es geht bei risk´n´fun auch um viele andere Themen.

Die Methoden, mit denen gearbeitet wird, sind immer darauf angelegt, Entwicklung zuzulassen und Neues zu ermöglichen. Egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, YOUNG GUNS oder Vater mit Tochter, Mutter mit Sohn – jeder wird dort abgeholt, wo er sich gerade befindet und da wird dann methodisch angesetzt. Es geht immer um ein ausgewogenes Miteinander aller Naturnutzer und einen reflektierten Blick auf das eigene Tun. Gemeinsames Lernen auf Augenhöhe. Und genau diese Art der Auseinandersetzung, des wertschätzenden Miteinanders, macht Spaß. Das macht auch die besondere Mischung von risk´n´fun insgesamt aus.

HIGHLIGHT: YOUNG GUNS.

Besonders empfehlenswert sind im Juli und August die beiden YOUNG GUNS Termine für alle 15 – 18 Jährigen Mädels und Jungs. Kathi Reichl, 17 Jahre, aus Linz, war dabei.

„Letztes Jahr bei den YOUNG GUNS war es voll cool, weil wir die ganze Zeit, 4 Tage lang, voll Radl fahren waren und dabei voll die Gaudi gehabt haben. Dazu haben wir auch viel Neues gelernt und sind auch wieder etwas über unsere Grenze hinausgekommen. Voll getaugt haben mir auch die Leute und das risk´n´fun TEAM. Wir haben uns gegenseitig voll unterstützt und angefeuert – nicht nur beim Biken, sondern auch in unserer Freizeit. Ich würde auf alle Fälle wieder hingehen, weil man einfach auch viele neue Bike Buddies kennenlernt und andere, interessante Sichtweisen fürs Radln mitnimmt!“

Alle weiteren Infos, Termine und Anmeldung unter: www.risk-fun.com

risk´n´fun BIKE Termine 2022:

DROP IN Tage.

Vorarlberg/ Brandertal Sa 21.05.2022

Tirol/ Sölden Sa 11.06.2022

Oberösterreich/ Wurbauerkogel Sa 11.06.2022

Steiermark/ Großraum Schladming Sa 25.06.2022

Oberösterreich

YOUNG GUNS. 15 – 18 Jahre

Sölden / Tirol Sa 09.07. - Di 12.07.2022

Schladming/Steiermark Do 04.08. - So 07.08.2022

SESSION. ab 16 – 99 Jahre

Dolomiten/Hochpustertal Do 08.09. - So 11.09.2022

bike´n´climb. 12 -15 Jahre - Ferienwiese Weissbach bei Lofer

Camp 1: So 17.07. - Sa 23.07.2022

Camp 2: So 24.07. - Sa 30.07.2022

Camp 3: So 21.08. - Sa 27.08.2022

Camp 4: So 28.08. - Sa 03.09.2022

INFO und ANMELDUNG unter: www.risk-fun.com

Rückfragen & Kontakt:

Daniela Tollinger

dani @ spocus.com | +43 664 855 6433



Astrid Nehls

astrid @ services-sbc.com | +43 676 4314410