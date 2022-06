Internationales Blasmusikfestival in Brand-Nagelberg

„Der böhmische Traum“ vom 3. bis 5. Juni

St. Pölten (OTS) - Im Glaskunstdorf Brand-Nagelberg startet am Freitag, 3. Juni, „Der böhmische Traum“, ein internationales Blasmusikfestival auf Einladung der Trachtenkapelle Brand. Im Verlauf des bis Sonntag, 5. Juni, anberaumten Festivals gibt es zahlreiche Highlights der Blasmusik.

Als Höhepunkt der Veranstaltung gibt es einen Festakt mit Großkonzert aller anwesenden Musikerinnen und Musiker am Samstag am Abend unter dem Motto „70 Jahre NÖ Blasmusikverband / 100 Jahre NÖ“. Es werden einige hundert Musikantinnen und Musikanten aus mehreren Nationen erwartet. Dabei sollen auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Mitwirkenden werden. Alle, die ein Instrument mitbringen, sind eingeladen, sich aktiv am Großkonzert zu beteiligen. Dies verleiht dem Festival einen ganz eigenen, einzigartigen Charakter. Die Veranstaltung findet unter der Schirmherrschaft der Blasmusiklegende Ladislav Kubeš Junior statt.

Die Organisation der Veranstaltung wurde unter anderem mit dem NÖ Zukunftspreis in der Kategorie „Vereine und Institutionen – gemeinschaftsfördernde Projekte“ ausgezeichnet und erhielt auch eine Anerkennung beim Kultursponsoringpreis „MAECENAS NÖ". Die Musiktradition der „Südböhmischen Blasmusik in Brand-Nagelberg“ wurde in das österreichische Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. Bereits im Jahr 1968 hat dieses Festival seinen Ursprung, seit jeher werden regelmäßig ausländische Blasmusikkapellen eingeladen und dadurch freundschaftliche Beziehungen, vor allem in die angrenzende Region Südböhmen, gepflegt.

Nähere Informationen bei Jürgen Uitz, Festivalleiter, Telefon 0664/5378730, www.derboehmischetraum.at, www.unesco.at/kultur/immaterielles-kulturerbe

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse