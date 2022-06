FPÖ – Hafenecker: ÖVP-Störfeuer im Untersuchungsausschuss sind Verhöhnung des Parlamentarismus!

Erwartete Eskalation der Geschäftsordnungsdebatte soll von “Waterloo“ für ÖVP ablenken

Wien (OTS) - Der heutige Beginn der „Vorarlberg-Woche“ im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss wurde durch Geschäftsordnungsdebatten – angezettelt von den ÖVP-Fraktionsmitgliedern Andreas Hanger sowie Christian Stocker – bereits von Beginn an torpediert. Die Sitzungen mussten dadurch mehrmals unterbrochen werden, was teilweise zu Verzögerungen führte. „Offenbar ist dies eine bewusste Ablenkungsstrategie, packte doch ein Finanzbeamter über politische Beeinflussungsversuche bei vergangenen Steuerprüfungsverfahren aus, was der ÖVP nichts anderes als ein ,Waterloo´ schon am ersten Befragungstag beschert hat“, stellte der FPÖ-Fraktionsobmann im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss, NAbg. Christian Hafenecker, MA, heute fest.

„Wie leider zu erwarten war, spielt die schwarze Mannschaft im U-Ausschuss mit allen schmutzigen Fouls, um von den umfassenden Skandalen in ihren eigenen Reihen und – wie wir heute und morgen sehen werden – besonders in Vorarlberg abzulenken und die Öffentlichkeit zum Narren zu halten. Dabei hat die ÖVP immer noch nicht verstanden, dass jeder Versuch des Vertuschens, Verschleppens und letztlich des Ablenkens nur noch mehr Fokus und Aufmerksamkeit auf das fehlende Unrechtsbewusstsein in dieser Partei legt“, erklärte Hafenecker.

„Selbst die eigenen Parteifreunde schütteln ob dieses Verhaltens nur mehr fassungslos den Kopf und sprechen von Entwicklungen, die sie so selbst nicht erwartet hätten. Wenn es die ÖVP ernst mit einer umfassenden Aufklärung ihrer Skandale meinen würde, könnte sie sich gleich an die Aussagen von Karlheinz Rüdisser halten, immerhin derzeit mit der interimistischen Führung des Wirtschaftsbundes in Vorarlberg betraut. Der betonte nämlich, dass ,ein wesentlicher Teil der offenen Fragen im Untersuchungsausschuss beantwortet werden kann´“, so der FPÖ-Fraktionsobmann.

„Wir werden uns jedenfalls nicht durch diese plumpen und durchschaubaren Störfeuer beirren lassen und weiter für die Bürger mit aller Kraft aufdecken und für Transparenz, vor allem aber für Gerechtigkeit sorgen. Eigentlich wäre das die ÖVP den Österreichern schuldig, aber wir übernehmen das gerne für sie“, sagte NAbg. Christian Hafenecker, MA abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at