Pfurtscheller: Ukrainische Frauen brauchen unsere Solidarität

ÖVP-Frauensprecherin unterstützt „Hilfe für Frauen in der Ukraine“

Wien (OTS) - „Es braucht unsere Solidarität. Wir wollen Zeichen in die Ukraine und an die geflüchteten ukrainischen Frauen setzen, dass sie nicht vergessen sind und wir stetig versuchen, ihnen zu helfen und sie zu unterstützen. Wir wollen diesen Frauen, den Kindern und auch den alten Menschen, die so sehr unter dem Krieg in ihrer Heimat leiden, sagen: Wir denken an Euch, wir leiden mit Euch, wir sind mit Euch solidarisch.“ Das sagte ÖVP-Frauensprecherin Abg. Elisabeth Pfurtscheller anlässlich einer Spendenveranstaltung „Hilfe für Frauen in der Ukraine“ in der Pfarre Altlerchenfeld in Wien.

„Es ist unser Zeichen von Solidarität, Frauen, Kinder und ältere Menschen zu unterstützen, die durch den Krieg alles verloren haben und mit den Folgen der Situation zu kämpfen haben“, betonte Pfurtscheller. Gesammelt wurden Geld- und Sachspenden – vor allem Hygieneartikel für Frauen, Kinder und alte Menschen. „Diese Personengruppen brauchen Windeln, Einlagen, Reinigungsmittel, die ohne Wasser angewendet werden können, Menstruations- und Hygieneprodukte und vieles mehr. Dafür sammeln wir. Die Geldspenden werden für den Ankauf von Hygieneartikeln für Frauen und alte Menschen verwendet. Die Pakete werden dann auf sicheren Korridoren in die Ukraine gebracht.“

Organisiert wurde die Veranstaltung unter anderem von der Neubauer ÖVP-Bezirksrätin und Präsidentin der European Union of Women Austria (EUWA), Christina Schlosser. „Das Wichtige ist, dass wir Frauen gemeinsam Frauen unterstützen, und das tun wir unter anderem auch mit dieser Veranstaltung. Anlass dafür war der Internationale Tag der Frauengesundheit am 28. Mai – Frauen haben andere Bedürfnisse und gerade den Frauen in der Ukraine fehlt es derzeit am Notwendigsten dafür. Daher ist es uns ein Anliegen, die Hygieneartikel direkt in die Ukraine bringen lassen zu können.“

Mit der jungen Sängerin Diana-Maria Marchuk und der Malerin Olha Bosak konnten Pfurtscheller und Schlosser zwei ukrainische Künstlerinnen begrüßen, denen die Flucht aus ihrem Land gelungen ist und die in Österreich Schutz und Sicherheit gefunden haben. Mit dabei war als dritte Ukrainerin bei der Veranstaltung auch Alla Stashchenko. Die drei Frauen hatten sie dank einer Privatinitiative von ÖVP-Nationalratsabgeordneten und einer Veranstaltung des ÖVP-Parlamentsklubs kennengelernt.

