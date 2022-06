Punktuelle Betonfeldsanierungen am Innerer Gürtel

Wien (OTS) - Aufgrund von Zeitschäden startet am Freitag, dem 3. Juni 2022 die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau mit der Sanierung von Betonfeldern am Neubaugürtel, Lerchenfelder Gürtel sowie Währinger Gürtel bis Heiligenstädter Straße im 7., 8. und 9. Bezirk.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten am Neubaugürtel sowie Lerchenfelder Gürtel werden bei Nacht am Pfingstwochenende (3. bis 7. Juni) sowie am Wochenende von 10. bis 13. Juni, unter Freihaltung von zwei Fahrstreifen, durchgeführt.

Im Zeitraum von 7. bis 30. Juni werden am Lerchenfelder Gürtel über Währinger Gürtel bis hin zur Heiligenstädter Straße nächtliche Kantensanierungen einzelner Betonfelder, bei Inanspruchnahme eines Fahrsteifens, durchgeführt.

Örtlichkeit der Baustelle: 7., Neubaugürtel, Lerchenfelder Gürtel; 8., Währinger Gürtel; 9., Heiligenstädter Straße (Innerer Gürtel)

Baubeginn: 3. Juni 2022, 20 Uhr

Geplantes Bauende: 30. Juni 2022, 5 Uhr

Weitere Imformationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Jasmin Bichler

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000 49814

Mobil: +43 676 8118 49814

E-Mail: jasmin.bichler @ wien.gv.at



Erwin Forster

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49811

Mobil: +43 676 8118 49811

E-Mail: erwin.forster @ wien.gv.at