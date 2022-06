„Eco“ über hohe Preise: Bedroht die Inflation unseren Wohlstand?

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 2. Juni 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Hohe Preise: Bedroht die Inflation unseren Wohlstand?

Schon jetzt spüren Konsumentinnen und Konsumenten, wie der Einkauf Woche für Woche teurer wird – und es wird noch teurer. Das Wirtschaftsforschungsinstitut rechnet derzeit mit einer jährlichen Inflation von 6,5 Prozent für Österreich. Gleichzeitig steigt die Sorge vor einer Stagflation: steigende Preise bei niedrigem Wirtschaftswachstum. Das war das letzte Mal in den Siebzigerjahren nach der Ölkrise der Fall. Wie berechtigt ist die Sorge vor so einer Stagflation und wie lange wird uns diese Inflation noch begleiten? Bericht: Michael Mayrhofer, Hans Wu

Deckel auf dem Gaspreis: Wie Spanien und Portugal die Stromkrise bekämpfen

So wie in ganz Europa leiden auch Haushalte in Spanien und Portugal unter explodierenden Strompreisen. Die sozialistischen Regierungschefs beider Staaten gehen nun einen eigenen Weg: Mit einer Deckelung des Gaspreis halten sie die Kosten für Elektrizität künstlich niedrig und brechen damit die Regeln der Strompreisgestaltung in der EU. Dabei profitieren sie von ihrer geografischen Lage fernab von teurem russischem Gas. Der Ausgang des Experiments ist ungewiss, aber auch andere Länder in der Europäischen Union blicken gespannt auf den iberischen Energiemarkt: Könnte der staatliche Eingriff den Weg aus dem Preisdilemma weisen? Bericht:

Josef Manola aus Spanien

Italiens Sonderweg: Die Regierung Draghi besteuert Übergewinne der Energiekonzerne

Bundeskanzler Karl Nehammers lautes Nachdenken über eine Gewinnabschöpfung bei Energiekonzernen hat heftige Proteste der Wirtschaft hervorgerufen. In Italien ist die Regierung von Mario Draghi diesen Weg bereits gegangen: Energieunternehmen müssen auf ihre Übergewinne eine 25-prozentige Sondersteuer abführen. Auch dort ist diese Strategie gegen die explodierenden Energiekosten umstritten. Es ist unklar, was genau als Übergewinn zu verstehen ist und wie er berechnet wird. Und die Steuer trifft manche Großkonzerne gar nicht. Kann die Teuerung tatsächlich so bekämpft werden? Bericht:

Cornelia Vospernik aus Italien

Dringend gesucht: Warum Gastronomie und Hotellerie kein Personal finden

Der Tourismus läuft wieder an. Gastronomie und Hotellerie bereiten sich intensiv auf die anstehende Hochsaison im Sommer vor. Sie suchen fieberhaft nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, finden aber oft keine. Die Personalnot ist so groß, dass manche Betriebe aktuell nur tageweise aufsperren können. Wie kann das sein? Wird zu wenig bezahlt oder wollen viele Menschen nicht mehr unter diesen Arbeitsbedingungen in der Branche tätig sein? Bericht: Werner Jambor, Michael Mayrhofer

