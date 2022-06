Österreich auf Pfingsturlaub: 2/3 bleiben im Inland

23% der Österreicher:innen fahren am langen Wochenende fix auf Urlaub. Mit Abstand beliebtestes Reiseziel: die Steiermark.

Wien (OTS) - 1.000 Österreicher:innen befragte die Österreichische Hoteliervereinigung gemeinsam mit den Meinungsforschern von mindtake nach ihren Urlaubsplänen für Pfingsten: 23 % der Befragten nutzen das lange Wochenende auf alle Fälle für einen Urlaub, 62% von ihnen im Inland: „Das sind großartige Nachrichten für die Branche. Aber klar: Von Wellness über Aktiv- und Genussurlaub bis hin zum Städtetrip bietet unsere Top-Hotellerie ein unschlagbares Angebot zu einem unschlagbaren Preis“, weiß ÖHV-Präsident Walter Veit, selbst Gastgeber in Obertauern.

Schnell buchen gefragt

Veit ist zuversichtlich, dass sich zusätzlich zu den 23% Fixstartern noch ein guter Teil der 22 % Unentschlossenen kurzfristig motivieren lässt: „Es wird so kurzfristig gebucht wie noch nie. Da tut sich noch einiges.“ Generell gilt: Wer sich noch ein Zimmer am Traumurlaubsort sichern will, muss schnell sein. Ganz besonders gilt das in der Landesmitte: Am beliebtesten bei den Inlandsurlaubern sind die Steiermark mit 23 %, Kärnten mit 15% und Salzburg mit 12%: Diese drei Bundesländer werden über die Feiertage gemeinsam die Hälfte aller Inlandsgäste beherbergen.

Städte im Aufwind

Absolute Klassiker zu Pfingsten sind Städte-Trips: „Da kann die Auslastung auf 70 % klettern. Das ist ein wichtiger Impuls für die gebeutelten Unternehmen“, zeigt Veit auf und sieht noch einiges an Potential, unentschlossene Gäste zu überzeugen: „So gut wie alle Einschränkungen sind gefallen, Kultur und Lokale wieder geöffnet, alle freuen sich auf Gäste. Unvergesslichen Tagen in Wien, Salzburg, Graz und jeder Stadt im Land steht also nichts im Weg!“

