Winzig zu Parteitag der Europäischen Volkspartei: "Wir haben ein starkes neues Präsidium gewählt"

EVP-Parteitag in Rotterdam - Wiederwahl von Johannes Hahn als Vizepräsident - Neuer Parteiobmann Manfred Weber

Rotterdam (OTS) - Diese Woche fand der Parteitag der Europäischen Volkspartei in Rotterdam statt. Im Zentrum der Diskussion stand einmal mehr der Krieg Putins in der Ukraine und die Energieabhängigkeit Europas. Darüber hinaus wurde das Präsidium der Europäischen Volkspartei gewählt.

"Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen braucht es die Europäische Volkspartei, die für Stabilität und Wachstum steht und die richtigen Werte vertritt", sagt Angelika Winzig, ÖVP-Delegationsleiterin im Europaparlament. Am Dienstag wurde der neue Parteiobmann, am Mittwoch die Vize-Präsidenten gewählt.

"Es freut mich, dass wir ein starkes Präsidium haben. Mit Manfred Weber haben wir einen erfahrenen und entschlossenen Politiker und wahren Europäer an der Spitze unserer Partei. Besonders freut es mich auch, dass unser EU-Kommissar Johannes Hahn wieder zum Vizepräsidenten gewählt wurde. Ich freue mich auf die weiterhin gute Zusammenarbeit auf österreichischer und europäischer Ebene", betont Angelika Winzig. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Angelika Winzig MEP, Tel.: +32-2-28-45763,

angelika.winzig @ ep.europa.eu



Wolfgang Tucek, EVP-Pressedienst, Tel.: +32-484-121431,

wolfgang.tucek @ ep.europa.eu