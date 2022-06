FPÖ – Kickl zu Rendi-Wagner: Die SPÖ ist Brandstifter und spielt jetzt Feuerwehr

SPÖ hat Teuerung mit ihrer Corona-Linie angefacht, rot regierte Länder lassen die Menschen ebenfalls im Stich

Wien (OTS) - Seit Wochen lasse die SPÖ keine Gelegenheit aus, um sich beim Thema Teuerung als Retterin in der Not zu inszenieren. Für FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl ist das in keiner Weise glaubwürdig: „Die aktuelle Teuerung ist kein Resultat des Krieges in der Ukraine, sondern die Folge der verfehlten Corona-Politik mit den vielen Lockdowns. Zu diesem Ergebnis kommt auch das Wifo. Die SPÖ war beim Thema Corona bei jedem Blödsinn mit dabei, den die schwarz-grüne Bundesregierung vorgeschlagen hat – und das SPÖ-geführte Wien hat den Corona-Wahnsinn sogar noch getoppt. Sich jetzt als Retter in der Not aufzuspielen, das geht sich einfach nicht aus. Die SPÖ war bei der Teuerung als Brandstifter mit dabei und kann sich jetzt nicht als Feuerwehr aufspielen.“



Die SPÖ habe es in den von ihr regierten Bundesländern Wien, Kärnten und dem Burgenland in der Hand, um Menschen vor der Kostenlawine zu schützen – sie mache es jedoch nicht, bedauerte der FPÖ-Klubobmann: „Wien Energie, Energie Burgenland und die Kelag – allesamt teilweise im Besitz der jeweiligen Bundesländer – haben ihre Kunden bis dato nur immer über Preiserhöhungen informiert, und nicht über Senkungen. Auch die Erhöhung der Richtwertmieten wurde in rot regierten Bundesländern nicht ausgesetzt.“ Die SPÖ habe also genügend zu tun, um vor der eigenen Tür zu kehren.

