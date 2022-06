Wirtschaftsbund fordert Verschiebung der CO2-Steuer in den Herbst

Egger: „Klimabonus kommt ja auch erst im Oktober. Umweltministerin Gewessler muss sich an ihre Versprechen halten“

Wien (OTS) - Die neue CO2-Steuer soll am 1. Juli 2022 in Kraft treten. Mit Blick auf die derzeit hohen Kosten auf Energie und Treibstoff muss daher eine offene und ehrliche Diskussion geführt werden. „Die CO2-Besteuerung sollte erst im Oktober eingeführt werden. Die derzeitigen Kosten sind genug Lenkungseffekt. Dadurch können Verbraucher und Verbraucherinnen in dieser schwierigen Phase entlastet werden. Außerdem wurde die CO2-Steuer damit argumentiert, dass die Einnahmen über den Klimabonus den Bürgerinnen und Bürgern zurückgegeben werden. Dieser soll jetzt aber erst im Oktober ausbezahlt werden. Dementsprechend spricht nichts dagegen, hier mit der CO2-Steuer nachzuziehen“, so WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger.

