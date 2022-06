Showdown: Das sind die einflussreichsten Köche, Sommeliers und Barkeeper des Landes

Im Rahmen der neunten ROLLING PIN.CONVENTION in Graz wurden zum bereits zwölften Mal die relevantesten Gastrogrößen gekürt. Überraschungen inklusive!

Heinz Reitbauer hat in den vergangenen Jahrzehnten die heimische Küche nicht nur weiterentwickelt, er hat sie geprägt wie kein anderer. Da ist es auch kein Wunder, dass dies innerhalb der Branchen dementsprechend gewürdigt wird. Jürgen Pichler, CEO Rolling Pin

Graz (OTS) - Über 8.000 MitarbeiterInnen der heimischen Gastronomie haben für die aus ihrer Sicht Allerbesten gestimmt. Jetzt wurden im Zuge der großen ROLLING PIN.CONVENTION in der Grazer Messehalle A die Gewinner in den drei Kategorien 100 Best Chefs, 50 Best Sommeliers und 50 Best Bars vor den Vorhang geholt, geehrt und gefeiert.

„Die Best-Bewertungen sind der größte und härteste Branchen-Award der österreichischen Spitzengastronomie“, attestierte einer, der sich schließlich zum wiederholten Mal mit Platz zwei begnügen musste: Andreas Döllerer. Denn zum bereits sechsten Mal in Folge gelang es Heinz Reitbauer vom Steirereck im Stadtpark die begehrte Trophäe des „Best Chef“ abzuräumen. Das Podium komplettierte schließlich mit Alain Weissgerber vom Taubenkobel ebenfalls einer, der schon viele Jahre selbst zu den heimlichen Titelanwärtern zählt.

Jürgen Pichler, CEO Rolling Pin, über den Seriensieger: „ Heinz Reitbauer hat in den vergangenen Jahrzehnten die heimische Küche nicht nur weiterentwickelt, er hat sie geprägt wie kein anderer. Da ist es auch kein Wunder, dass dies innerhalb der Branchen dementsprechend gewürdigt wird. “

In den beiden anderen Kategorien Best Sommeliers ging es nicht weniger heiß her. Hier lieferten sich mit René Antrag (Steirereck, Wien), Alexander Koblinger (Döllerer, Golling) tatsächlich die gleichen Betriebe ein Kopf-An-Kopf-Rennen wie im großen Best-Chef-Duell. Allein mit Matthias Pitra (MAST Weinbistro, Wien) erhielt dieser Dreikampf eine spannende Zusatznote. Dass René Antrag den Titel schließlich mit nach Hause nehmen durfte, rundet den ultimativen Steirereck-Erfolg ab und sorgte für eine kleine Überraschung: Der im letztem Jahr Drittplatzierte hat somit den Sieger 2021 vom Thron gestoßen!

Bei den Best Bars jedoch überließ das Reitbauer-Universum in Ermangelung einer echten Bar das Feld naturgemäß anderen. Es lieferten sich drei Institutionen der Bundeshauptstadt ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Joseph Highball Bar, Tür 7 und Dino’s Apothecary Bar ritterten um den Sieg, der für jede Bar verdient gewesen wäre. Am Ende konnte dann aber Heinz Kaiser von „Dino’s Apothecary Bar“ den Titel einsacken. „Damit hätte ich nie gerechnet“, so der erfahrene Bar-Chef. Das nächste Mal sind ihm aber Reini Pohorec (Tür 7) und das Duo Andreas Hörzer/Philipp Ernst (Josef Highball Bar) schon dicht auf den Fersen.

Damit ist der komplette Guide der österreichischen Spitzengastronomie wieder auf dem aktuellen Stand. Schließlich gelten diese drei Listen längst als ultimative Insiderguides für nationale und internationale GenießerInnen, Gourmets und Foodies, die ständig auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen sind und sich bei der nächsten Restaurant- oder Barwahl auf die fachliche Bewertung tausender GastronomiemitarbeiterInnen verlassen wollen.

Gleichzeitig wurden auf der ROLLING PIN.CONVENTION aber auch die FinalistInnen der JUNGEN WILDEN, des größten Kochwettbewerbs im deutschen Sprachraum ermittelt:

Thomas Penz, (Restaurant Ocean by Hans Neuner)

Simone Kubitzek (Restaurant Aqua The Ritz-Carlton Wolfsburg)

Jan Eggers (Gourmet Restaurant Hubert Wallner)

Bei der nächsten ROLLING PIN.CONVENTION in Berlin (11. und 12. September 2022) geht es dann um den Sieg.

Zusätzlich ging es in Graz aber auch in der Bar-Szene rund. Gleich mehrere Titel wurden im Zuge von einzelnen Bewerben vergeben.

European Bartender Cup:

Platz 3: Daniel Süle

Platz 2: Francine Bares

Platz 1: Linh Nguyen

Mountains Goat Cup: Hans Prommer

Monin Cup: Sebastian Lachinger

The Organics by RedBull Cup: Linh Nguyen

Die Verkündung sämtlicher Platzierungen erfolgte auch dieses Jahr wieder auf der ROLLING PIN.CONVENTION. Diese ist mit ihren drei Welten (Chef.Days, Bar.Days und Wine.Days) und ihren über 6.500 aus ganz Europa anreisenden KöchInnen, Sommeliers und BarkeeperInnen eines der größten Gastronomiesymposien Europas. Auf der ROLLING PIN.CONVENTION präsentieren die besten und spannendsten KöchInnen, Sommeliers, BarkeeperInnen und ProduzentInnen ihre neuesten Techniken, Gerichte, Konzepte sowie Ideen und diskutierten über die Zukunft der Gastronomie.

Unter diesen Links finden Sie weitere Informationen und die gesamten Best-Listen: Best Chefs | Best Sommeliers | Best Bars

