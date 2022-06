Wöginger: Feuerwehrpaket wird auf 20 Millionen Euro aufgestockt

ÖVP-Klubobmann: „Wir setzen ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung“

Wien (OTS) - Das Feuerwehrpaket wird nun um weitere fünf Millionen Euro auf insgesamt 20 Millionen Euro aufgestockt, damit die Anschaffung von Fahrzeugen und Einsatzgerätschaften für die Feuerwehren möglich wird. Mit diesen 20 Millionen Euro setzen wir ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung, stärken das Ehrenamt und die Leistungsfähigkeit unserer Einsatzkräfte. Jede Investition in unsere Feuerwehren ist eine Investition in die Sicherheit der Menschen in unserem Land.“ Das erklärte ÖVP-Klubobmann August Wöginger heute, Mittwoch, vor der Sitzung des Ministerrates, in der die Aufstockung beschlossen wird.

„Die Begutachtung des Feuerwehrpakets aus dem Katastrophenfonds hat ergeben, dass der Bedarf etwas höher ist, als wir ursprünglich angesetzt hatten und wir besser 20 Millionen Euro veranschlagen, damit die Aufwendungen tatsächlich abgedeckt werden können. Der Initiativantrag dafür wird nunmehr von 15 Millionen Euro auf 20 Millionen Euro abgeändert, in der Plenarsitzung im Juni eingebracht und kann nach der Behandlung im zuständigen Ausschuss im Juli-Plenum des Nationalrates beschlossen werden“, erläuterte der ÖVP-Klubobmann. „Das ist auch ein Zeichen, dass wir die Begutachtung ernst nehmen und darauf reagieren.“

„Die rund 350.000 Frauen und Männer, die in Österreich für die Feuerwehren tätig sind, leisten Tag und Nacht eine unschätzbare Arbeit für unser Land. Der Bundesregierung und mir persönlich war es daher ein besonderes Anliegen, den Feuerwehren unterstützend unter die Arme zu greifen. Damit bringen wir unsere Wertschätzung und unseren Dank zum Ausdruck“, so Wöginger. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at