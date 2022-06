NEOS: Der Regierung fehlt jedes Konzept gegen die Preisexplosion

Loacker: „Die komplette Planlosigkeit schmerzt von Tag zu Tag mehr. Von leeren Versprechen können sich die Menschen nichts kaufen.“

Wien (OTS) - „,Wir arbeiten an einem Paket‘ ist so ziemlich das Letzte, was Menschen, denen die Inflation die Kaufkraft wegfrisst, jetzt hören wollen“, sagt NEOS-Wirtschafts- und Sozialsprecher zu den heutigen Aussagen von ÖVP-Klubchef Wöginger vor dem Ministerrat. „Wenn es brennt, muss man zum Feuerlöscher greifen – und keine monatelangen Arbeitskreise bilden. Es liegt auf der Hand, was jetzt zu tun ist, die Regierung muss endlich aufhören herumzueeiern. Von leeren Versprechen können sich die Menschen nichts kaufen.“



Jedem halbwegs vernünftig denkenden Menschen sei klar, dass es ohne Abschaffung der Kalten Progression und ohne Senkung der Lohnnebenkosten nicht gehen wird. Loacker: „Aber ÖVP und Grüne wollen offenbar einfach nicht um die Burg auf die Mehreinnahmen verzichten, die die Rekordinflation in die Staatskasse spült, und nichts davon an die hart arbeitenden Menschen und ihre ums wirtschaftliche Überleben kämpfenden Arbeitgeber zurückgeben.“



Dass sich auch die Arbeiterkammer gegen niedrige Lohnnebenkosten sträubt, sei mehr als kurios, so Loacker: „Eine Senkung der Lohnnebenkosten würde schließlich viel mehr Spielraum bei den Lohnverhandlungen schaffen – wodurch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mehr Verdienst bleiben könnte. Die AK soll also bitte endlich die Interessen der Arbeitnehmer vertreten, nicht die Interessen einen aufgeblähten (Kammer-)Staatsapparats.“



