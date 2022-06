„Lesen für FEM.A“ am 2.6. im Hietzinger Bezirksmuseum

Anmeldungen zum Rezitationsabend: event@verein-fema.at

Wien (OTS/RK) - Im Saal des Bezirksmuseums Hietzing (13., Am Platz 2) veranstaltet der Verein FEM.A am Donnerstag, 2. Juni, einen Rezitationsabend samt einer Podiumsdiskussion. FEM.A. ist eine Vereinigung feministischer Alleinerzieherinnen. Unter dem Motto „Lesen für FEM.A“ wird die mit dem „Anton Wildgans-Preis 2022“ ausgezeichnete Autorin Gertraud Klemm ab 19.00 Uhr Auszüge aus ihrem letzten Buch „Hippocampus“ und aus anderen Publikationen vortragen. Nach der Lesung steht ein Gespräch mit einer FEM.A.-Repräsentantin und der Schriftstellerin auf dem Programm. Der Eintritt ist frei. Das Vereinsteam ersucht um Anmeldungen per E-Mail: event@verein-fema.at.

Diese Veranstaltung wird seitens des Bezirkes unterstützt. Die Anwesenden haben die geltenden Corona-Richtlinien zu beachten. Besucher*innen des Leseabends erfahren Wissenswertes über Ziele und Angebote von FEM.A. Auch ein Blick ins Internet lohnt sich: https://verein-fema.at/der-verein/.

Allgemeine Informationen:

Autorin Gertraud Klemm:

www.gertraudklemm.at/htmlgk/aktuell.html

Bezirksmuseum Hietzing:

www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 13. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse