ÖVI Infotag Karriere in der Immobilienwirtschaft

Neue Lehrgänge der ÖVI Immobilienakademie

Wien (OTS) - Die ÖVI Immobilien Akademie informiert beim Infotag am 08. Juni 2022 von 14:00 - 19:30 interessierte Besucher:innen über die unterschiedlichen Berufsbilder der Immobilienbranche, mögliche Bildungswege sowie deren Abschlüsse und Zertifizierungen.

Ob Quereinsteiger:in oder Young Professional - eine fundierte Ausbildung und stetige Weiterbildung tragen maßgeblich zu einer erfolgreichen Karriere in der Immobilienwirtschaft bei. Unsere erfahrenen Immo-Expert:innen aus den unterschiedlichen Berufsbildern freuen sich ihr Wissen und Tipps am Infotag an die nächste Generation der Branche weiterzugeben.

Nutzen Sie die Chance und informieren Sie sich am Infotag über Ihren Einstieg und Ihre Karriere in der Immobranche im Conference Center der ÖVI Immobilienakademie auf der Mariahilfer Straße 116, 1070 Wien.

Unsere Angebote:

Basisausbildungen für Maklerassistent:innen (ua in Kooperation mit der FG der WK Niederösterreich)

Basisausbildung für Verwalterassistent:innen

Speziallehrgang für Immobilienbuchhalter:innen

Vorbereitungskurse auf die Befähigungsprüfung für Immobilienmakler:innen und Immobilienverwalter:innen

Vorbereitungskurs auf die Befähigungsprüfung für Bauträger:innen

Vorbereitungskurse auf die Sachverständigenprüfung CIS ImmoZert / Gerichts-SV (in Kooperation mit der FH Kufstein)

Unversitätslehrgang Real Estate Asset Management (in Kooperation mit IREBS, Universität Regensburg)

Lehrgang Nachhaltige Gebäudesanierung und Heizungstausch

Informationen dazu unter www.immobilienakademie.at

Wir bitten um eine unverbindliche Anmeldung per Mail an immobilienakademie @ ovi.at

Von 16:30 - 17:15 gibt es zusätzlich eine online-Info-Beratung. Zoom-Link wird auf Anforderung zugeschickt.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Verband der Immobilienwirtschaft (ÖVI)

ÖVI Immobilienakademie Betriebs-GmbH

MMag. Anton Holzapfel

ÖVI Geschäftsführer

+43 1 505 32 50

immobilienakademie @ ovi.at

www.ovi.at www.immobilienakademie.at