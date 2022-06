ORF im Mai 2022: 31,9 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) - Im Mai 2022 erreichte die ORF-Sendergruppe vor allem mit den Formel-1-Übertragungen aus Barcelona und Monaco, Fiction wie einem Austro-„Tatort“, den „Rosenheim Cops“ und dem „Alles finster“-Finale sowie den weiterhin intensiv genutzten Info- und Reportage-Sendungen zum Krieg in der Ukraine einen Marktanteil von 31,9 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,603 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 47,7 Prozent der TV-Bevölkerung.

Weitere Key-Facts zum Mai 2022

ORF 1: 1,671 Millionen Seher/innen (8,2 Prozent Marktanteil), ORF 2:

2,825 Millionen Seher/innen (20,6 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 28,8 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 38,1 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild“ (9. Mai)

1,274 Millionen Zuschauer/innen, 52 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (2. Mai)

1,228 Millionen Zuschauer/innen, 59 Prozent Marktanteil

„Formel 1 GP von Monaco“ (29. Mai)

931.000 Zuschauer/innen, 46 Prozent Marktanteil

„Tatort: Baum fällt“ (15. Mai)

862.000 Zuschauer/innen, 30 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim Cops“ (12. Mai)

848.000 Zuschauer/innen, 32 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (9. Mai)

823.000 Zuschauer/innen, 34 Prozent Marktanteil

„ZIB 2 am Sonntag“ (15. Mai)

717.000 Zuschauer/innen, 28 Prozent Marktanteil

„Formel 1 GP von Spanien“ (22. Mai)

649.000 Zuschauer/innen, 50 Prozent Marktanteil

„Das Paradies daheim: Die schönsten Gärten Österreichs“ (3. Mai) 619.000 Zuschauer/innen, 23 Prozent Marktanteil

„Die Millionenshow“ (16. Mai)

603.000 Zuschauer/innen, 22 Prozent Marktanteil

Mai-Topwerte in ORF 1

-- insgesamt 1,986 Millionen Zuseherinnen und Zuseher und damit 26 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis) waren mit dabei, als von 25. April bis 9. Mai jeweils am ORF-1-Serienmontag in Doppelfolgen um 20.15 und 21.05 Uhr, „Alles finster“ war; mit einer Nachnutzung von aktuell bis zu 102.000 (Folge 1) bzw. 75.000 (Folge 2) entwickelte sich die Serie auch zum bemerkenswerten Seven-Day-Catch-up-Publikumshit (Folgen 3 bis 6 noch nicht endgültig gewichtet). Die Marktanteile erreichten 20 Prozent bzw. 27 Prozent (12–49) und 26 Prozent (12–29) beim jungen Publikum.

-- Zuseher/innen-Rekord zum Staffelfinale: Bis zu 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (E12+) wollten sich am 6. Mai das große Finale von „Starmania 22“ nicht entgehen lassen; die Songpräsentationen verfolgten bis zu 505.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Sendungsteil „Starmania 22 – Die besten 2“ erreichte mit durchschnittlich 471.000 Zuseherinnen und Zusehern den Bestwert der Song-Performances in dieser Staffel; „Starmania 22 – Die Entscheidung“ begeisterte im Schnitt 500.000 und bis zu 521.000 bei einem Marktanteil von 24 Prozent – das bedeutet ebenfalls Rekord.

-- es war turbulent, regenbedingt eine Nervenprobe für Fahrer und Publikum gleichermaßen – und ein Reichweiten-Rekord: Den insgesamt dreieinhalbstündigen Grand Prix von Monaco sahen am 29. Mai bis zu 977.000 Motorsport-1-Fans, im Schnitt waren 931.000 bei 46 Prozent Marktanteil via ORF 1 live dabei; bei den jungen Zielgruppen erreichte das Rennen 50 bzw. 55 Prozent Marktanteil. Das anschließende „Formel 1 Motorhome“ erreichte mit bis zu 508.000 Reichweite ebenfalls einen Rekordwert.

-- auch wenn es Österreichs Beitrag von LUM!X feat. Pia Maria nicht ins ESC-Finale geschafft hat, herrschte doch Song-Contest-Begeisterung in ORF 1: Bis zu 541.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich bereits am 10. Mai das (erste) Semifinale mit Österreich nicht entgehen lassen; im Durchschnitt verfolgten 484.000 Zuschauerinnen und Zuschauer den meistgesehenen (dritten) Teil der Show live aus Turin; das Finale am 14. Mai ließen sich bis zu 569.000 im Schnitt nicht entgehen, im Lauf des Abends wurden Marktanteile von 45, 55 bzw. 66 Prozent in den drei Zielgruppen erzielt.

-- „Smart 10 – Das Quiz mit den 10 Möglichkeiten“ war im Mai vor allem bei den Jungen erfolgreich – mit bis zu 28 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 12-29 Jahre, bei E-49 Jahre mit bis zu 16 Prozent Marktanteil (im Schnitt 11 Prozent Marktanteil).

-- bemerkenswert war am 4. Mai Hanno Setteles „Letztes Gespräch“ mit Willi Resetarits – im Schnitt 321.000 bei 11, 14 bzw. 17 Prozent Marktanteil waren um 21.10 Uhr mit dabei.

Mai-Topwerte in ORF 2

-- „Klima und Energie – Bye Bye CO2!“ lautete das Motto des diesjährigen MUTTER ERDE-Schwerpunkts, der vom 17. bis 29. Mai 2022 in allen ORF-Medien – in Fernsehen und Radio sowie online, in den Landesstudios und im ORF TELETEXT – stattfand. Allein die zahlreichen TV-Sendungen, die das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchteten, erreichten insgesamt 3,693 Millionen Österreicherinnen und Österreicher (weitester Seherkreis) – das entspricht 48,9 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren; als meistgesehene TV-Sendung des umfangreichen Programmschwerpunkts erreichte die „Universum“-Spezialausgabe „Rückkehr der Wildnis – Stößt die Natur an ihre Grenzen?“ am 17. Mai im ORF-2-Hauptabend bis zu 622.000 Zuseherinnen und Zuseher; durchschnittlich verfolgten die live aus dem Newsroom von Tarek Leitner und Christa Kummer präsentierte Hauptabendsendung 577.000 Interessierte bei 21 Prozent Marktanteil.

-- Karl Plobergers „Paradies daheim – Die schönsten Gärten Österreichs“ erreichte am 3. Mai 619.000 Reichweite und mit 23 Prozent Marktanteil den Topwert bisher; die „Gartenparty der Stars“ mit Ploberger und Stefanie Hertel ließen sich am 7. Mai 425.000 bei 16 Prozent MA nicht entgehen, das ist der Topwert bisher-

-- dem 70-jährigen Thronjubiläum von Queen Elizabeth II widmete das ORF-Fernsehen einen umfassenden Schwerpunkt: Karl Ploberger präsentierte am 31. Mai im Hauptabend „Das Paradies in der Ferne – Die schönsten Gärten im royalen England“ bei 534.000 Zuseherinnen und Zusehern bei 22 Prozent MA, exklusive Einblicke in das Leben der englischen Königin gab danach um 22.35 Uhr die Doku „Elizabeth II – ‚Wie ich es sehe‘: Die Jahrhundert-Queen erzählt“ mit 258.000 Zuseherinnen und Zusehern bei 18 Prozent MA, die Wiederholung der Krönungszeremonie aus dem Jahr 1953 sahen danach 135.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 16 Prozent MA.

Mai-Topwerte in ORF III

-- mit der „Heimat Österreich“-Folge „Die Sonne über dem Gurktalk“ und 159.000 RW bei 6 Prozent MA wurde am 4. Mai im Hauptabend der Topwert in diesem Monat erreicht.

-- weitere Topreichweiten in der Primetime erzielten am 1. Mai „Der Bockerer“ (123.000 RW) und am 26. Mai „Spiel mir das Lied vom Tod“ (125.000 RW).

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote des ORF auch im Mai 2022 intensiv genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 9,1 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 52,4 Mio. Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet, das Gesamtnutzungsvolumen lag in Summe bei 238 Mio. Minuten (vorläufige Zahlen). Besonders stark wurde im Mai das Streaming-Angebot zum Grand Prix in Monaco (29.5.) abgerufen: Mit einer Durchschnittsreichweite von rund 60.000 (bei ca. 205.000 Bruttoviews) war der Live-Stream vom Rennen der bisher stärkste ORF-Live-Stream im heurigen Jahr.

