ISPA: Stefan Ebenberger neuer Generalsekretär

Die ISPA holt mit Stefan Ebenberger einen Vollprofi im Bereich Regulierung und Public Affairs an Bord.

Wien (OTS) - Mag. Stefan Ebenberger, bisher Prokurist und Mitglied der erweiterten Geschäftsführung der österreichischen Strombörse EXAA, ist seit heute, Mittwoch, neuer ISPA-Generalsekretär. ISPA-Präsident Harald Kapper freut sich: „Es ist ein schöner Erfolg für die ISPA, mit Stefan Ebenberger einen Vollprofi im Bereich Regulierung und Public Affairs zu gewinnen. Mit seiner Erfahrung in der Interessenvertretung und in Führungsfunktionen wird er die ISPA mitgestalten und mit ihr dafür eintreten, dass es in Österreich auch in Zukunft freies und sicheres Internet für alle gibt.“

„Internet ist kein Luxus, sondern kritische Infrastruktur. Dafür braucht es Zugang für alle, transparente Rahmenbedingungen und vor allem fairen Wettbewerb“, so Stefan Ebenberger

Ebenberger sagt: „Mir ist dabei vor allem wichtig, ein aktiver und verlässlicher Partner zu sein. Ob Pandemie oder Krieg, immer wieder hat sich in den letzten Jahren gezeigt: Ein gut funktionierendes, leistungsfähiges Internet ist kein Luxus, sondern ebenso kritische Infrastruktur wie Straßen, Trinkwasserversorgung oder Stromnetze.“ Und er erklärt: „Dafür braucht es Zugang für alle, transparente Rahmenbedingungen und vor allem fairen Wettbewerb. Das erwarten auch unsere Mitglieder, die österreichischen Internet-Unternehmen, denen ich mich dabei als Ansprechpartner und Vertreter verpflichtet fühle. Ich freue mich, ihnen bestmögliche Unterstützung und Service zu bieten und die seit 25 Jahren höchst erfolgreiche Arbeit der ISPA weiterzuführen.“

