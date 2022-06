HAPPY PRIDE: Sozialdemokratie hisst Regenbogenfahne auf Parteizentrale!

SPÖ und SoHo stehen gemeinsam mit der LGBTIQ-Community für ein selbstbestimmtes, sicheres und stolzes Leben für ALLE

Wien (OTS/SK) - Zum Beginn des PRIDE-Monats Juni hisste die SPÖ heute traditionell die Regenbogenfahne an der Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße. "Wien ist die Stadt der Menschenrechte, daher haben Diskriminierung, Ausgrenzung und Hass keinen Platz, egal gegen wen. Unsere weltoffene und tolerante Haltung verteidigen wir mit großer Entschlossenheit. Auch das ist der Wiener Weg. Mit der Regenbogenfahne setzen wir daher ein Zeichen für Vielfalt, Gleichstellung, Solidarität und Zusammenhalt. Und ich bin stolz, dass wir engagierte Genoss*innen in der SPÖ haben, die Seite an Seite mit der LGBTIQ-Community für Selbstbestimmung und echte Gleichstellung kämpfen", betonte Landesparteisekretärin der SPÖ Wien Barbara Novak. ****

Für die sozialdemokratische LGBTIQ-Organisation SoHo ist klar, dass gerade in diesem Jahr der Einsatz für die Rechte der LGBTIQ-Community wichtiger denn je sei: „Die Sozialdemokratie stellt den PRIDE-Monat Juni heuer ganz bewusst unter das Motto #JetztErstGerecht! Nach zwei Jahren Pandemie und unzähligen innenpolitischen Krisen ist für uns klar: Es ist höchste Zeit für Gerechtigkeit – wir kämpfen gemeinsam für gleiche Rechte, Vielfalt und soziale Gerechtigkeit. Ein selbstbestimmtes, sicheres und stolzes Leben für ALLE Menschen in diesem Land ist nur möglich mit einer Politik, die soziale Ungerechtigkeiten beendet und gleichzeitig die Menschenrechte von allen von uns schützt!“, so die Vorsitzende der SoHo Wien Tatjana Gabrielli und SoHo-Bundessekretär Sebastian Pay. SoHo und SPÖ fordern daher nicht nur den vollen Diskriminierungsschutz für LGBTIQ-Personen, sondern werden im Zuge von PRIDE-Paraden in Wien und ganz Österreich auch die soziale Frage in den Fokus rücken.

Volle Unterstützung für diesen Einsatz gibt es auch in diesem Jahr von den SPÖ Frauen: „Unser Einsatz für die Rechte der Frauen und der LGBTIQ-Community in Österreich gehen Hand in Hand. Wir stehen solidarisch an der Seite der Community gegen jede Form von Diskriminierung, Ausgrenzung und Hass – gemeinsam wollen wir ein sicheres und stolzes Leben für alle Menschen in Österreich erreichen!“, betonen die Vorsitzende der Wiener SPÖ Frauen Wien und Landesfrauensekretärin Nicole Berger-Krotsch sowie Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger.

