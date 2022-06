Barbara Stöckl im Gespräch mit Manuel Rubey, Tobias Pötzelsberger, Martina Hohenlohe, Eric Spitzer-Marlyn und Sophie Diemann

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 2. Juni um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 2. Juni 2022, um 23.05 Uhr in ORF 2 Schauspieler & Kabarettist Manuel Rubey, „ZIB“-Moderator Tobias Pötzelsberger, „Gault&Millau“-Herausgeberin Martina Hohenlohe, Musiker und Tontechniker Eric Spitzer-Marlyn sowie Architektin und Bodybuilderin Sophie Diemann bei Barbara Stöckl zu Gast.

Manuel Rubey und Tobias Pötzelsberger erzählen im ORF-Nighttalk, wie sich aus ihrer gemeinsamen Tennisleidenschaft eine wahre Freundschaft entwickelte. Der Schauspieler und der „ZIB“-Moderator stehen einander regelmäßig auf dem Sandplatz gegenüber und teilen ihre Liebe zum gelben Filzball auch mit ihren Fans auf Instagram. Pötzelsberger, der dieses Jahr (gemeinsam mit Radio-Journalistin Julia Schmuck) wieder die ORF-„Sommergespräche“ moderieren wird, kam soeben von einem Besuch bei den French Open zurück und überrascht seinen Tennispartner mit einem kleinen Geschenk vom traditionellen Turnier in Paris.

Eine große Auszeichnung überreichte Martina Hohenlohe kürzlich Prinz Charles auf dessen Landsitz in Highgrove. Als „Gault&Millau“-Herausgeberin kürte sie den britischen Thronfolger nämlich zum „Gourmet des Jahres“. Über ihre Erlebnisse in England spricht die gebürtige Kärntnerin ebenso wie über ihr neues Genussmagazin „Martina – Mein Kochsalon“.

Eric Spitzer-Marlyn ist vielen Weltstars der Musik begegnet. Der Musiker, Tontechniker und Sounddesigner arbeitete mit Größen wie Bruce Springsteen und John Lennon zusammen und ist auch Mitglied der „Grammy“-Jury. Der 70-Jährige, der nach Jahren in New York und London inzwischen im Waldviertel lebt, veröffentlichte mit seiner Band „Marlyn & Stern“ kürzlich auch ein neues eigenes Album.

Sophie Diemann ist Architektin – und Bodybuilderin: Fünf Mal pro Woche stählt sie frühmorgens vor ihrem Vollzeitjob ihren Körper und trainiert für ihren Traum von der großen Bühne. Auch ein strikter Ernährungsplan ist Teil ihres Alltags. In der extremen Phase vor einem Wettkampf wiegt sie sogar das Salz vor dem Essen ab, erzählt die leidenschaftliche Sportlerin im Gespräch mit Barbara Stöckl.

