oe24.TV im Mai mit 1,1 Prozent Marktanteil wieder klar führender News-TV-Sender in Österreich

FELLNER-LIVE-Duell mit 4,9 Prozent Marktanteil (12-49) gestern Abend (23:00 - 0:00) meistgesehenes Programm aller Privatsender

Wien (OTS) - oe24.TV hat im Mai 2022 seine Position als führender News-TV-Sender in Österreich gefestigt. Alle anderen Nachrichtensender liegen auch im Mai deutlich hinter oe24.TV zurück.

Im Gesamtpublikum (12+) erzielte oe24.TV im Mai laut Teletest einen Marktanteil von 1,1 Prozent. In der Werbe-Zielgruppe 12–49 Jahre betrug der Marktanteil 1,13 Prozent.

Insgesamt sahen im Mai 1,5 Millionen Österreicher oe24.TV (kum. RW 12+), das entspricht einer durchschnittlichen Seherzahl von über 300.000 pro Tag.

Den größten Erfolg bei den Zusehern hatte dabei die Talkshow „FELLNER! LIVE“ am Abend. Gestern erzielte FELLNER! LIVE bei gesamt 169.300 Zusehern (NRW 12+ / 45.600 DRW) mit dem Duell Gerald Grosz gegen Sebastian Bohrn Mena, moderiert von Wolfgang Fellner, 4,2 Prozent Marktanteil in der Werbe-Zielgruppe und 3,6 Prozent Marktanteil beim Gesamt-Publikum. FELLNER! LIVE auf oe24.TV war damit gestern von 23.00–00.00 Uhr das meistgesehene Programm aller in Österreich ausgestrahlten privaten Fernsehsender.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, 31.05.2022, vorläufig gewichtet, Basis Zeitschiene 03-03h (Mai), 21.00-00:22h (Fellner Live), kum. RW: weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen)

Rückfragen & Kontakt:

Büro Niki Fellner

Tel: 01.58811 DW 6710

m.schwarzhapl @ oe24.at



Büro Wolfgang Fellner

Tel: 01.58811 DW 2110

s.spilka @ oe24.at