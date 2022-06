HEINEKEN® begegnet dem wachsenden Ungleichgewicht der „Work-Life Balance" mit neuer globaler Kampagne

White Plains, N.Y. (ots/PRNewswire) - Neue Technik zum Abschalten am Arbeitsplatz ermutigt Arbeitnehmer, am Ende des Arbeitstages abzuschalten und Zeit mit Freunden zu verbringen

Angesichts des zunehmenden gesellschaftlichen Drucks, ständig beschäftigt zu sein, der raschen Einführung neuer Arbeitstechnologien und einer globalen Pandemie, die eine völlige Überarbeitung von Ort und Zeit der Arbeit erzwingt, hat sich der durchschnittliche Arbeitstag der Arbeitnehmer um 2,5 Stunden verlängert, so NordVPN Teams. All diese zusätzlichen Stunden wirken sich negativ auf das allgemeine Wohlbefinden der Arbeitnehmer aus, was bedeutet, dass sie weniger Zeit mit Freunden und Familie verbringen oder persönlichen Hobbys nachgehen können.

HEINEKEN® begegnet diesem wachsenden Ungleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit mit The Closer, einem ausgefallenen Hightech-Flaschenöffner, der sofort alle Arbeitsanwendungen beendet, wenn eine Flasche Heineken damit geöffnet wird. Der Closer-Flaschenöffner, der in einem Kampagnenfilm als Gegenmittel gegen die zunehmenden Anforderungen unserer „Always-on"-Arbeitskultur inszeniert wird, ist selbst ein satirisches Symbol für die Macht, die jeder Arbeitnehmer hat, am Ende des Tages abzuschalten.

„Als Marke stehen wir seit jeher dafür, Momente der Verbundenheit mit anderen zu schaffen", sagte Bram Westenbrink, Global Head Heineken® Brand bei HEINEKEN. „Angesichts der Tatsache, dass sich die einst starren Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit nach der COVID-19-Pandemie rapide verschlechtern, wollen wir eine dringend notwendige Diskussion darüber anstoßen, wie wichtig es ist, dem gesellschaftlichen Druck zu widerstehen, ständig mit Arbeit beschäftigt zu sein, und Arbeitnehmer auf der ganzen Welt ermutigen, der Freizeit mit den Menschen, die ihnen am wichtigsten sind, eine neue Priorität einzuräumen"

Der Closer-Flaschenöffner wird auf einer exklusiven Veranstaltung vorgestellt, die an ikonische Ankündigungen im Bereich der Technik erinnert. In einer Grundsatzrede wird Billy Eichner das einzige Gerät vorstellen, das ein Kernproblem anderer Technologien zur Ermöglichung von Fernarbeit lösen kann. Indem er die Notwendigkeit eines solchen High-Tech-Wunders überbetont, wird Eichner uns alle daran erinnern, dass jeder bereits alles, was er zum Abschließen braucht, zur Hand hat.

Arbeitnehmer in den Vereinigten Staaten können am 8. Juni 2022 unter folgender Adresse an der Verlosung eines Closer-Flaschenöffners teilnehmen www.heineken.com/closer. Aber die Fans müssen schnell handeln, denn die Aktion läuft nur von 10 bis 23:59 Uhr ET. Weitere Geräte werden in den kommenden Monaten in zusätzlichen Märkten verfügbar sein.

Sobald alle Closer-Flaschenöffner aufgebraucht sind, wird HEINEKEN® die Arbeitnehmer in den Vereinigten Staaten dazu auffordern, ihre Kalender am Ende des Tages mit einem Calendar Closer zu blockieren, um zu verhindern, dass Kollegen nach der Arbeitszeit Besprechungen ansetzen. Arbeitnehmer, die den Kalender Closer auf www.heineken.com/closer als erste nutzen, werden mit Biergeld belohnt, um mit ihren Freunden gesellige Stunden zu verbringen.

„Da die Menschen immer mehr das Gefühl haben, ständig arbeiten zu müssen, vergessen sie, dass es überhaupt möglich ist, abzuschalten", so Bruno Bertelli, Global Chief Creative Officer von Publicis Worldwide, der Lead-Agentur, die die Kampagne entwickelt hat. „Deshalb haben wir The Closer ins Leben gerufen. Es geht nicht nur um Technologie, sondern auch um eine soziale Provokation, um den Menschen zu zeigen, dass der Druck, ständig zu arbeiten, ein wenig lächerlich ist und wir alle die Möglichkeit haben, uns abzumelden und wieder mit unseren Freunden abzuhängen

Als Unternehmen mit mehr als 80.000 Mitarbeitern in aller Welt ist HEINEKEN® nicht immun gegen die gestiegenen Anforderungen an seine Mitarbeiter. Im Jahr 2021 wurde ein Programm zum Wohlbefinden der Mitarbeiter ins Leben gerufen, um die Ursachen für die Unausgewogenheit des Arbeitslebens auf der ganzen Welt zu ermitteln, und ein spezielles Team ist für die Ermittlung und den Austausch bewährter Praktiken zur Lösung dieser Probleme zuständig. In diesem Jahr und darüber hinaus plant das Team über 1.000 Workshops in mehr als 80 Ländern, um neue Arbeitsmethoden zu finden, die das berufliche, emotionale, soziale und körperliche Wohlbefinden aller Mitarbeiter besser unterstützen. Diese Kampagne wurde ins Leben gerufen, um ein Gespräch anzustoßen, und für HEINEKEN® beginnt es damit, seine eigenen Mitarbeiter zu befähigen.

„Die Unausgewogenheit des Arbeitslebens ist ein weltweites Problem, das nicht mit einer einzigen Änderung der Politik gelöst werden kann", sagte Yolanda Talamo, Global Head of Human Resources bei HEINEKEN. „Dieser Hightech-Flaschenöffner ist ein Symbol, das als Katalysator für den Wandel wirkt, aber die Arbeit liegt noch vor uns. Wir bitten alle unsere Mitarbeiter, uns bei der Suche nach praktischen Lösungen zu helfen, die den kulturellen Besonderheiten der einzelnen Länder, in denen wir tätig sind, Rechnung tragen, damit jeder ein besseres Gleichgewicht zwischen seiner Arbeit und seiner Freizeit findet

Dies ist die erste Kampagne von HEINEKEN®, die „For a Fresher World" einführt, ein neuer kreativer Ausdruck, der die Welt erfrischen soll, indem er zeigt, dass das Leben mit einem offenen Geist besser schmeckt. Mit diesem neuen Ansatz werden die Kampagnen versuchen, das Offensichtliche in Frage zu stellen, Stereotypen zu überdenken und müde Klischees zu widerlegen. Mit dieser ersten Aktion möchte HEINEKEN® Menschen auf der ganzen Welt dazu inspirieren, ihre Überarbeitung zu beenden und sich für das zu öffnen, was nach der Arbeit passieren kann.

Um mehr über die globale Kampagne The Closer zu erfahren, besuchen Sie www.heineken.com/closer.

Siehe Credits-Liste aus dem Kampagnenfilm – Hier

