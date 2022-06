6. Bezirk: Jazz-Konzert mit Rabitsch und Pawlik am 2.6.

Wien (OTS/RK) - Am Donnerstag, 2. Juni, beginnt auf dem Platz vor der Barnabitenkirche (Mariahilfer Straße/Barnabitengasse) um 16.00 Uhr der „2. Mariahilfer Jazz & Genusstag“. Das Publikum hört eine fesselnde Mischung aus Jazz und Welt-Musik, virtuos dargeboten vom „Michaela Rabitsch und Robert Pawlik Quartett“. Wer sich für „groovigen“ Jazz begeistert, kommt bei der Gruppe auf seine Kosten. Die Formation hat eine Vielzahl an Konzerten und Gastspiele bei Jazz-Festivals in aller Welt absolviert. Um 19.00 Uhr endet der Auftritt. Der Zutritt zum Freiluft-Konzert ist gratis. Das Projekt des „Vereins für zeitgemäße Kunst und Kultur (KULT)“ wird durch den Bezirk, die Kulturabteilung der Stadt Wien und weitere Partner unterstützt. Ersatz-Termin bei Schlechtwetter: Donnerstag, 7. Juli. Auskunft: Telefon 0664/24 11 767 (KULT), E-Mail office@michaelarabitsch.com.

1. Bezirk: „City Jazz Day“ am Ruprechtsplatz am 3.6.

Der „2. City Jazz Day“ geht am Freitag, 3. Juni, von 18.30 bis 21.30 Uhr am Ruprechtsplatz in der Innenstadt über die Bühne. Einmal mehr serviert das „Michaela Rabitsch und Robert Pawlik Quartett“ den Zuhörer*innen eine Melange aus Jazz-Rhythmen und „World-Music“. Michaela Rabitsch ist weithin bekannt als Jazz-Sängerin und –Trompeterin, die mit dem kongenialen Gitarristen Robert Pawlik einen eigenständigen und vielfältigen „jazzigen“ Sound kreiert hat. Begleitet werden die beiden Ensemble-Leiter vom Bassisten Joe Abentung und vom Schlagwerker Dusan Novakov. Bisweilen trommelt Andjelko Stupar. Die Combo hat zahlreiche CDs veröffentlicht. Der Eintritt zum abendlichen „City Jazz Day“ ist frei. Die KULT-Veranstaltung wird seitens des Bezirkes, durch die Stadt und von anderen Stellen gefördert. Ersatz-Konzert bei Regen: Freitag, 8. Juli. Umfassende Informationen zu den Musiker*innen sind im Internet nachlesbar: www.michaelarabitsch.com.

