TERMINAVISO: ÖGV-Pressegespräch am 8.6.2022 über neue Genossenschaftsmodelle

Wien (OTS) - Fachkräftemangel, unterbrochene Lieferketten, Energieversorgung – Unternehmen sind massiv gefordert, mit all diesen Herausforderungen umzugehen. Viele suchen daher neue Formen der Zusammenarbeit, um Risiken abzufedern und Kräfte zu bündeln. Genossenschaften erweisen sich als flexible und (wieder) moderne Form der Organisation – ein Trend, den der Österreichische Genossenschaftsverband (ÖGV) durch innovative Projekte in unterschiedlichsten Branchen und Bereichen unterstützt.



Dazu lädt der ÖGV zu einem Pressegespräch:

Energie, Digitalisierung, Finanzierung: Die neuen ÖGV-Kooperationsmodelle

Kooperatives Wirtschaften erlebt derzeit eine Renaissance, die über die traditionellen Branchen wie Landwirtschaft hinausgeht. Der ÖGV fördert das Potenzial der Genossenschaft für gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen und arbeitet mit seinen Mitgliedern und Partnern an innovativen genossenschaftlichen Modellen, insbesondere in den Bereichen Energie, Digitalisierung und Finanzierung.



Mittwoch, 8.6.2022, um 11.00 Uhr

Löwelstraße 14, 1010 Wien, Konferenzsaal Dachgeschoß



Als Gesprächspartner stehen Ihnen ÖGV-Präsident und APA-Chef Clemens Pig, Peter Haubner, Vorstandsvorsitzender des ÖGV, und Gerald Fleischmann, Generaldirektor der Volksbank Wien und Sprecher des Volksbanken-Verbundes, zur Verfügung.



Über Ihr Kommen würden wir uns sehr freuen und bitten um Anmeldung an johanna.carotta @ gaisberg.eu.



Das Pressegespräch ist Auftakt zum „Zukunftstag Genossenschaft – Gemeinsam. Besser. Wirtschaften.“ am Donnerstag, 9.6.2022, zu dem wir Sie ebenfalls herzlich einladen. Hochkarätige Speaker, wie Julian Nida-Rümelin und Marc Elsberg, werden Fragen zur Praxistauglichkeit kooperativen Wirtschaftens sowie die Möglichkeiten und Grenzen der Genossenschaft diskutieren. Nähere Informationen zum Programm finden Sie im Anhang. Wir bitten auch hier um Anmeldung an johanna.carotta @ gaisberg.eu.



ÖGV-Pressegespräch über neue Genossenschaftsmodelle

Datum: 08.06.2022, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: ÖGV, Konferenzsaal Dachgeschoß

Löwelstraße 14, 1010 Wien, Österreich

