Ab 1. Juni: Die klimaneutrale #dif22 Bezirkstour besucht ganz Wien mit einer Fahrradbühne

Tanzen, mitsingen, genießen und einfach Spaß haben – mit der Bezirkstour bringen wir Kunst – kostenlos und niederschwellig – zu allen Stadtbewohner*innen direkt vor ihre Haustüren und fördern darüber hinaus die heimische Musikszene. Ich freue mich sehr auf die abwechslungsreiche Musikvielfalt auf der allerersten #dif22 Fahrradbühne, der VeloStage! Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien 1/3

Ich freue mich sehr, dass ich die diesjährige #dif22 Bezirkstour musikalisch eröffnen darf. Das Donauinselfest gibt einer bunten Vielfalt an Kunst eine Bühne, deshalb freut es mich umso mehr, dass ich ein Teil davon sein darf. Weil es in diesen grauen Zeiten schwer ist, optimistisch zu bleiben, sollten wir lauter singen und wilder tanzen als je zuvor. Musik verbindet, davon bin ich überzeugt. Auf die, die immer noch tanzen. Auf die, die immer noch singen. Und auf die, die es heute gemeinsam mit mir tun werden Anna Buchegger, Jazz- und Popsängerin 2/3

Mit dem Donauinselfest sehen wir unsere Verantwortung gegenüber der heimischen Kunst- und Kulturszene und nicht zuletzt mit dem Nachhaltigkeitsschwerpunkt auch gegenüber allen Wiener*innen. Die #dif22 VeloStage ist deshalb eine klimafreundliche Bühne für ausschließlich heimische Musiker*innen – und so viel darf ich bereits verraten: uns erwarten großartige Konzerte! Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfests 3/3

Wien (OTS/SPW) - Heute startet die #dif22 Bezirkstour und bietet einen kleinen Vorgeschmack auf das diesjährige Donauinselfest. Bis zum 23. Juni besucht die #dif22 VeloStage alle Wiener Gemeindebezirke – und zwar 100% klimafreundlich. Den Auftakt machen DJ David Jerina und Sängerin Anna Buchegger am Gustav-Holzmann-Platz im 23. Bezirk. Alle Termine, Acts und Locations gibt es unter donauinselfest.at/bezirkstour.

Der Juni wird ein wahrer Ohrenschmaus, denn heute startet die #dif22 Bezirkstour – eine 23-tägige musikalische Reise durch alle Wiener Gemeindebezirke und ein Vorbote für das Donauinselfest 2022, das heuer erstmals wieder in bewährter Größe stattfindet. Alle Stadtbewohner*innen dürfen sich auf eine bunte, musikalische Mischung aus den unterschiedlichsten Genres freuen. Alle Acts kommen heuer wieder aus Österreich – damit wollen die Veranstalter*innen insbesondere den heimischen Nachwuchs fördern. Ebenso im Mittelpunkt steht das Thema Nachhaltigkeit. Alle Konzerte werden nämlich auf der #dif22 VeloStage gespielt – und so 100% klimafreundlich. Täglich besucht die bunteste Fahrradbühne Wiens einen der 23 Bezirke und bringt mit Pop-up-Konzerten ausgelassene Stimmung direkt in die Grätzel der Wiener*innen.

Landesparteisekretärin der SPÖ Wien Barbara Novak freut sich über den Start der #dif22 Bezirkstour: „ Tanzen, mitsingen, genießen und einfach Spaß haben – mit der Bezirkstour bringen wir Kunst – kostenlos und niederschwellig – zu allen Stadtbewohner*innen direkt vor ihre Haustüren und fördern darüber hinaus die heimische Musikszene. Ich freue mich sehr auf die abwechslungsreiche Musikvielfalt auf der allerersten #dif22 Fahrradbühne, der VeloStage! “

Den Auftakt der #dif22 Bezirkstour machen DJ David Jerina und die Jazz- und Popsängerin Anna Buchegger. „ Ich freue mich sehr, dass ich die diesjährige #dif22 Bezirkstour musikalisch eröffnen darf. Das Donauinselfest gibt einer bunten Vielfalt an Kunst eine Bühne, deshalb freut es mich umso mehr, dass ich ein Teil davon sein darf. Weil es in diesen grauen Zeiten schwer ist, optimistisch zu bleiben, sollten wir lauter singen und wilder tanzen als je zuvor. Musik verbindet, davon bin ich überzeugt. Auf die, die immer noch tanzen. Auf die, die immer noch singen. Und auf die, die es heute gemeinsam mit mir tun werden “, so Anna Buchegger vor ihrem Auftritt am Gustav-Holzmann-Platz im 23. Bezirk. Alle weiteren Termine, Acts und Locations gibt es unter donauinselfest.at/bezirkstour.

100% Musik aus Österreich & 100% klimaneutral

Das Donauinselfest ist einer der größten Förderer der heimischen Musikszene, so treten bei der #dif22 Bezirkstour ausschließlich österreichische Acts auf. Zusätzlich legen die Veranstalter*innen einen besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit, weshalb als Bühne heuer die #dif22 VeloStage von VeloConcerts dient.

Matthias Friedrich, Geschäftsführer Pro Event Team für Wien und Projektleiter des Donauinselfests: „ Mit dem Donauinselfest sehen wir unsere Verantwortung gegenüber der heimischen Kunst- und Kulturszene und nicht zuletzt mit dem Nachhaltigkeitsschwerpunkt auch gegenüber allen Wiener*innen. Die #dif22 VeloStage ist deshalb eine klimafreundliche Bühne für ausschließlich heimische Musiker*innen – und so viel darf ich bereits verraten: uns erwarten großartige Konzerte! “

Bildmaterial der #dif22 Bezirkstour-Künstler*innen gibt es hier.

Bildmaterial der #dif22 Bezirkstour gibt es ab 02. Juni hier.



Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 39 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2022 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Kathrin Stoiser

Tel.: +43 699 11547044

presse @ donauinselfest.at