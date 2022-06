„Changing Times“ für Medieninhalte – das war die 14. PDLN-Konferenz

Konferenz des Press Database and Licensing Network (PDLN) zu aktuellen Entwicklungen rund um Lizenzierung von Medieninhalten

Wien (OTS) - Die jährlich stattfindende Konferenz des Press Database and Licensing Network (PDLN) hat diesmal von 29. bis 31. Mai auf Einladung des Medienbeobachtungs- und PR-Dienstleisters APA-Comm sowie des Verbands Österreichischer Zeitungen (VÖZ) in Wien stattgefunden. Unter dem Motto „Changing Times“ diskutierten die internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die anhaltenden schnellen Veränderungen in der Verlags- und Medienbeobachtungsbranche und analysierten aktuelle Entwicklungen und Themen rund um die Lizenzierung von Medieninhalten.

„Unabhängiger Journalismus ist die Grundlage demokratischen Zusammenlebens, insbesondere in diesen aktuell schwierigen Zeiten“, betonte APA-CEO und Präsident der European Alliance of News Agencies (EANA) in seiner Keynote. Die vergangenen Wochen und Monate hätten gezeigt, dass ein erster Schritt auf dem Weg zu autokratischen und diktatorischen Gesellschaften oftmals die Ausschaltung von freien Medien und Nachrichtenagenturen sei. „Damit eine freie Presse bestehen kann, muss es zur Selbstverständlichkeit werden, diese durch entsprechende Lizenzen zu schützen und Copyrights zu respektieren.“

Mit diesem Gedanken d’accord ging der Beitrag von Jean-Marie Cavada, Président DVP - Société des Droits Voisins de la Presse (Frankreich) und EANA-Generalsekretär Alexandru Giboi, die über neue Perspektiven für Verlage sowie gesetzliche Rahmenbedingungen referierten.

FIBEP-Präsident und CEO Infomedia Thoma Vejlemand sowie Michael Maillinger, Mitglied der Geschäftsführung des Medienbeobachters Onclusive, sorgten mit ihrem Einblick in die aktuellen Themen und Herausforderungen aus Sicht der Medienbeobachtungsunternehmen für eine lebhafte Diskussion unter den 65 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Zum Abschluss der mehrtägigen Tagung gaben Andreas Stöckl, Professor für Webentwicklung und Content Management an der FH Oberösterreich, und Gopal Krishnan, CEO Ninestars Information Technologies, Indien, einen wissenschaftlichen Einblick in neue Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz, neue Technologien sowie deren Einfluss auf Medien.

Neben dem abwechslungsreichen inhaltlichen Programm nahmen PDLN-Mitglieder und externe Gäste vor allem die Möglichkeit zur persönlichen Vernetzung gerne an. „Die große Zahl der Delegierten und die interessanten Diskussionen zeigen eindrücklich die steigende Bedeutung des PDLN-Netzwerkes als Plattform zum Austausch mit dem Ziel, neue und bessere Lösungen zur Lizenzierung von Medieninhalten zu finden", resümierte PDLN-Präsident Rüdiger Baumberger (APA-Comm) am Ende der Konferenz.

Zur APA-Fotoservice-Bildergalerie

Über PDLN

PDLN (Press Database and Licensing Network) wurde 2008 gegründet und ist eine Vereinigung von Organisationen, welche sich im Eigentum oder Naheverhältnis von Verlagen befinden und die Zeitungs-, Zeitschriften- und Websitematerial für Zwecke der Medienbeobachtung lizenzieren oder bereitstellen. Das PDLN-Netzwerk – bestehend aus 27 Mitgliedern aus 23 Ländern auf allen Kontinenten – hat den Auftrag, die Interessen von Herausgebern im Bereich elektronischer Medienbeobachtung zu schützen und zu fördern.

Das Ziel ist es, einfache und effiziente Marktlösungen für Anforderungen im Zusammenhang mit internationalem Zugriff auf qualitätsjournalistische Produkte zu entwickeln und zu unterstützen. PDLN bietet ein globales Netzwerk zum Austausch über Verfahren und Erfahrungen bei der Lizenzierung und Bereitstellung von Medieninhalten und schafft zudem Foren zur Vernetzung von Rechteinhabern, Medienbeobachtungsunternehmen und BenutzerInnen, um die Herausforderungen zur Verbesserung dieser Dienste zu lösen. www.pdln.info

Über APA-Comm

APA-Comm ist die gemeinsame Marke der auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierten APA-Tochterunternehmen APA-OTS Originaltext-Service GmbH und APA-DeFacto Datenbank und Contentmanagement GmbH. Sie richtet sich an PR- und Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten und vereint sämtliche Dienstleistungen sowie Anwendungen der APA für professionelle Kommunikationsprozesse: Produktion (Foto, Video, Podcasts, Grafik), Medien-, Bild- und JournalistInnendatenbanken, Rechercheservices, Verbreitung von Presseinformationen, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring oder Erfolgsmessung.

