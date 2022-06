„Starmania 22 – Live on Tour“ startet am 4. Juni in St. Pölten

Weitere Konzerte der „Starmaniacs“ in Graz und Wien

Wien (OTS) - Nach Österreichs größter TV-Bühne folgen nun die Live-Konzerte: Am Samstag, dem 4. Juni 2022, eröffnen die diesjährigen Finalistinnen und Finalisten in Niederösterreich „Starmania 22 – Live on Tour“! Auf dem Programm der insgesamt drei Konzerte stehen unter anderem die Hits aus der Show. Durch die Abende führt Marco Spiegl, der sich bei „Starmania 22 – Live on Tour“ gesanglich und auch als Moderator voll ins Zeug legt. Judith Lisa Bogusch, Stefan Eigner, Daniel Fink, Martin Furtlehner, Sebastian Holzer, Emil Kafka, Dora Leonardi, Lukas Meusburger, Marco Spiegl und Valentina Thoms stehen mit Solosongs, Duetten und Gruppensongs auf der Bühne – teilweise sogar mit ihren eigenen Titeln. Außerdem nicht fehlen darf natürlich Stefan Eigners selbstgeschriebener Winnersong „’Es End is no fern“!

„Starmaniacs“ voller Vorfreude auf die Live-Tour

Judith Lisa Bogusch freut sich „mega“ auf die Tour: „Gemeinsam mit den anderen Kandidatinnen und Kandidaten werden wir Highlights aus der Show performen.“ „Starmania 22“-Gewinner Stefan Eigner möchte ein vielseitiges Programm bieten: „Ich werde natürlich wieder meinen eigenen Song zum Besten geben und meine Dance-Moves auspacken, aber auch ganz gefühlvolle und leise Töne präsentieren.“ Daniel Fink: „Das Highlight der Tour wird auf jeden Fall das Publikum, das uns alle im TV kennengelernt hat und jetzt endlich live sieht – und umgekehrt genauso. Es gibt abwechslungsreiche Songs und lustige sowie emotionale Momente.“ Martin Furtlehner über den persönlichen Kontakt mit den Fans: „Ich freue mich am meisten auf die Menschen. Es gibt die Möglichkeit, nach den Shows mit uns persönlich zu quatschen und eventuell ein Autogramm zu ergattern.“ Auch für Sebastian Holzer ist das Thema: „Ich freue mich speziell darauf, endlich die Leute live spüren zu können, welche uns ja über Wochen ‚nur‘ über den Fernseher angefeuert haben.“ Emil Kafkas Highlight ist das „Performen mit den Backuptänzerinnen und -tänzern, weil sie meine Lieder auf ein ganz neues Level bringen.“ Dora Leonardi dazu: „Ich freue mich darauf, alle meine Fans live erleben zu dürfen, mein Bestes für sie zu geben und sie Backstage bei der Autogrammstunde kennenlernen zu dürfen!“ Lukas Meusburger über das Musikerleben nach „Starmania 22“: „Wir können bei den Shows einfach nur Spaß haben, weil es nicht mehr darum geht, wer weiterkommt.“ Marco Spiegl: „Für mich ist es eine große Ehre, dass ich diese Tournee zusätzlich zu meinem musikalischen Beitrag auch moderieren und das Publikum durch das Programm führen darf. Valentina Thoms gibt einen Einblick in die Konzerte: „Es wird durchgehend Party-Stimmung herrschen. Ich bin schon voll gespannt auf das Publikum und freue mich auf die geile Zeit.“

Gute Stimmung verspricht – gemeinsam mit den „Starmaniacs“ – eine Dance-Crew, die mit den Kandidatinnen und Kandidaten die Bühne rockt. Den Rahmen der stimmgewaltigen Auftritte bilden ein eigens arrangiertes Opening und Rückblicke auf die Highlights sowie die bewegendsten Momente der Show. Außerdem sorgen Behind-the-Scenes-Eindrücke und lustige Szenen für unterhaltsame Konzert-Abende.

Die Tourdaten (Beginn jeweils um 18.00 Uhr):

Samstag, 4. Juni: VAZ St. Pölten

Freitag, 17. Juni: Orpheum Graz

Sonntag, 19. Juni: MuseumsQuartier Wien – Halle E

Tickets für „Starmania 22 – Live on Tour“ gewinnen

Unter mein.ORF.at (https://www.mein.ORF.at/starmania22/tour/) haben Fans die Möglichkeit, je fünf Mal zwei Tickets für „Starmania 22 – Live on Tour“ in St. Pölten, Graz und Wien zu gewinnen! Was dafür zu tun ist? Einfach einen Blick in den Tourbus werfen und herausfinden, wer sich hineingeschlichen hat und nicht zu den anderen passt. Mit etwas Glück wartet dann einen Ticket-Gewinn für den Wunsch-Tourstopp!

