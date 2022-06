LeitnerLaw Rechtsanwälte nun auch in Tschechien

Linz/Wien/Graz/Prag (OTS) - LeitnerLaw Rechtsanwälte (Edthaler Leitner-Bommer Schmieder & Partner Rechtsanwälte GmbH) wächst und wird ab 1. Juni 2022 mit einer eigenen Kanzlei in Tschechien starten.

„In den vergangenen Jahren haben wir in Österreich gemeinsam mit LeitnerLeitner Wirtschaftsprüfer Steuerberater einen innovativen interdisziplinären Beratungsansatz erfolgreich etabliert. Nun freuen wir uns darauf, dieses Konzept der umfassenden, engen Zusammenarbeit zwischen Rechtsanwält:innen und Steuerberater:innen auch in Tschechien für unsere Mandat:innen umzusetzen.“, freut sich Vedran Obradović, Rechtsanwalt bei LeitnerLaw Rechtsanwälte.

Für den Aufbau der Kanzlei LeitnerLaw s.r.o., advokátní kancelář konnte mit Ondřej Chovanec ein sehr versierter tschechischer Rechtsanwalt gewonnen werden, der den lokalen Markt sehr gut kennt und dort auch bestens vernetzt ist. Das Ziel der eigenen Rechtsanwaltskanzlei ist es, für die Mandant:innen über kurze Abstimmungswege entsprechende Synergieeffekte zu heben. Angeboten wird das gesamte Leistungsspektrum aus rechtlich und steuerlich abgestimmten Leistungen aus einer Hand.

„Unser oberstes Ziel ist es, unsere Mandant:innen bestmöglich zu unterstützen. Daher war es für uns aus strategischer Sicht ein logischer Schritt, nun auch in Tschechien mit einer eigenen Kanzlei zu starten. Wir freuen uns, dass wir dies mit einem erstklassigen Team tun werden.“, sagt Johannes Edthaler, Rechtsanwalt bei LeitnerLaw Rechtsanwälte.

Über LeitnerLaw Rechtsanwälte | Edthaler Leitner-Bommer Schmieder & Partner Rechtsanwälte GmbH:

LeitnerLaw Rechtsanwälte ist eine dynamische Rechtsanwaltskanzlei in Österreich mit Fokus auf Wirtschaftsrecht in Linz, Graz und Wien sowie einer Sprechstelle in Ried. Mit einem großen internationalen Netzwerk und in Partnerschaft mit der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei LeitnerLeitner beraten wir (inter)nationale Konzerne, Familienunternehmen, Private Clients, Banken und Stiftungen ebenso wie Klein- und Mittelbetriebe umfassend und interdisziplinär. www.leitnerlaw.at

