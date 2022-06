ORF 2 zeigt am 5. Juni das „Militärmusikfestival“ in Mörbisch

Feierlichkeiten anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums von LICHT INS DUNKEL

Wien (OTS) - Anlässlich des Jubiläums der Aktion lädt ORF 2 am Sonntag, dem 5. Juni 2022, um 18.05 Uhr mit dem „Militärmusikfestival 2022 für 50 Jahre LICHT INS DUNKEL“ zu einer musikalischen Reise ein. 6.000 Besucherinnen und Besucher und rund 240 Militärmusikerinnen und -musiker aus ganz Österreich sorgen in der festlichen Kulisse der Seebühne in Mörbisch für ganz besondere Stimmung. Durch den dynamischen Musik-Mix des Festivals führt Alfons Haider. Auf der Bühne stehen Militärmusikkapellen aus dem Burgenland, aus Tirol, Kärnten und Wien.

Auf dem Programm des Militärmusikfestivals sind die Fanfare „100 Jahre Burgenland“, der „UNO-Marsch“ und „Gemeinsam“ zu finden. Die Militärmusik aus Tirol und Kärnten sowie die Gardemusik zeigen Showblöcke, bevor es mit dem „Große Zapfenstreich“, bei dem alle Musikerinnen und Musiker noch einmal zusammen einmarschieren, ein besonderes Highlight zum Schluss des Militärmusikfestivals gibt.

Die Ehrengäste der Veranstaltung sind Bundesministerin Klaudia Tanner, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, LICHT INS DUNKEL-Präsident Kurt Nekula sowie ORF-Generaldirektor Roland Weißmann.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at