Mai-Quote: Rekordmonat für ServusTV seit Sendestart und 80 Millionen watched minutes bei ServusTV On

Mai 2022 bei ServusTV - Bester Monat seit Sendestart

4,7% Monatsmarktanteil und Rekordwerte in beiden Zielgruppen

Eine starke Sport-Performance, Top-Werte am Vorabend und eine erfolgreiche Prime Time katapultierten ServusTV im Mai zu neuen Rekordmarktanteilen in beiden Zielgruppen. In der Basis steigerte sich der Salzburger Privatsender von 4,2% im Mai 2021 auf 4,7% im heurigen Mai. In der Zielgruppe 12-49 gelang ein Sprung von 3,2% auf 4,2% - und damit erstmals über die 4%-Marke.

„Als eines der wenigen Medienhäuser wachsen wir seit Jahren kontinuierlich – und zwar in nahezu allen Programm-Bereichen. Besondere Freude bereitet uns auch das Wachstum unserer Video- und Streaming-Plattform ‚ServusTV On‘, mit der wir im Mai – parallel zum TV – Millionen User erreichten“, sagt ServusTV-Intendant Ferdinand Wegscheider.

Der Mai war in jeder Hinsicht ein Highlight-Monat bei ServusTV. Neben der Formel 1 – erstmals live aus Miami (26,0% Marktanteil beim Rennen) – und der MotoGP mit neuem Rekordwert beim Rennen von Le Mans (17,7% Marktanteil), standen innerhalb von zehn Tagen gleich vier Fußball-Final-Kracher mit österreichischer Beteiligung auf dem Programm: Das Finale im DFB-Pokal (6,3%), das Finale der UEFA Europa Conference League (10,8%), das Finale der UEFA Europa League (23,0%) und schließlich das Finale der UEFA Champions League (28,4%).

Abseits des Sports gab es im Mai die 1.500. Sendung des beliebten Formats „Quizmaster“ zu feiern. Mit 6,5% Marktanteil im Monatsschnitt gehörte Quizmaster einmal mehr zu den Treibern am Vorabend, ebenso wie die „Servus Nachrichten 19:20“ mit einer Durchschnittsreichweite von 157.000 und einem Monatsmarktanteil von 8,0%.

Auch am Hauptabend gab es ein Jubiläum mit der 500. Sendung „Talk im Hangar-7“. Das erfolgreichste Diskussionsformat im heimischen Privatfernsehen verzeichnete über die Jahre ebenfalls kontinuierliches Wachstum und liegt 2022 bei 6,4%. Am Dienstagabend waren die Doppelfolgen „Hubert ohne Staller“ im Mai besonders beliebt (durchschnittlich 6,0%). „Fahndung Österreich“ kam neuerlich auf starke 6,1% in der Basis.

Auffallend stark im Monat Mai auch die Live-Übertragungen der fünf Sonntagsgottesdienste mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 11,1%. Die Live-Übertragung des einzigartigen „Wings for Life World Run“ kam am 8. Mai auf 6,7% Marktanteil.

80 Millionen watched minutes und steigende Verweildauer bei ServusTV On

Top-Performer im Mai: Das Formel-1-Rennen in Miami mit 185.000 Video Views

Mit erneut knapp fünf Millionen Video Views (4,8 Mio.) verzeichnete die Video- und Streaming Plattform „ServusTV On“ auch im Mai wieder einen starken Monatswert. Besonders beliebt war auch bei den Usern der Sport. Allen voran die Live-Übertragung des Formel-1-Rennens aus Miami mit 185.000 Video Views, gefolgt vom Finale der UEFA Champions League mit 182.000 Video Views und dem Finale der UEFA Europa League mit 103.000 Video Views.

Bislang 60.000 Video Views erzielte „Die Vroni aus Kawasaki“, das erste Digital-First-Format von ServusTV.

Insgesamt verzeichnete ServusTV On ein wachsendes Interesse an seinen Inhalten, das sich in einer Steigerung der Verweildauer auf allen Plattformen (SmartTV, Mobile, etc.) widerspiegelt.

