Brasilianische Vorfreude aufs Sommerfestival „Loess is More“: „SAUDADE” mit der Academia Leopoldina am 25.06.22 im Lösshof

Ein kammermusikalisch-literarischer Abend am 25. Juni 2022 zu Besuch im historischen Lösshof im Weinviertel.

Großriedenthal (OTS) - Zu einem exklusiven und einmaligen Abend mit Musik, Literatur und Kulinarik ganz im Zeichen von 200 Jahre Unabhängigkeit Brasiliens lädt der Lösshof – Kulturinitiative am Wagram am Samstag, den 25.06.22 ab 19:00 Uhr. Für das Gesamtkunstwerk sorgen unter anderem: das klassische Konzert der Salzburger „Academia Leopoldina“ mit der Musik aus dem preisgekrönten österreichischen Dokumentarfilm „Saudade – Rendevouz in Brasilien“, der Haubenkoch Ysnait Bräuer, sowie die Schauspielerin und Gastgeberin Anna-Eva Köck.



Was hat Brasilien historisch mit Österreich zu tun? Der Abend wird es künstlerisch beleuchten: Es war nicht nur die Habsburgerin Maria Leopoldine von Österreich (1797-1826), die 1822 durch Heirat zur Kaiserin von Brasilien aufstieg und der die darauffolgende Unabhängigkeit Brasiliens mit zu verdanken ist. Auch der heute fast in Vergessenheit geratene Salzburger Komponist Sigismund von Neukomm wirkte mehrere Jahre als Kapellmeister am Kaiserhof in Rio de Janeiro. Diesen und anderen Verbindungslinien zwischen Österreich und Brasilien, zwischen Salzburg und Rio spürt die „Academia Leopoldina“ mit ihrer „Saudade“ im historischen Lösshof nach. Als Sprecherin fungiert erstmals Lösshof-Festivalleiterin und Schauspielerin Anna-Eva Köck, ebenfalls gebürtige Salzburgerin.

Ein Abend mit Musik aus beiden Welten

„Der Abend wird dem außergewöhnlichen Leben der Leopoldine von Österreich nachspüren, mit Texten aus ihren Briefen, mit Musik aus beiden Welten, Mozart, Haydn, Neukomm, Misia, Baden Powell, Elza Soares, Wiener Klassik, portugiesischer Fado, brasilianischer Berimbao, Caipirinha...“ , verspricht Anna-Eva Köck. Initiator und Musiker Herbert Lindsberger weiter: „Wer von uns träumt sich nicht gerne nach Brasilien? Einer Habsburgerin wurde dieser Traum Realität, ihr verdankt Brasilien seine Unabhängigkeit, Leopoldine von Österreich. In Brasilien nennt man sie nossa mae, unsere Mutter.“

Academia Leopoldina:

Werner Neugebauer, Violine

Riro Motoyoshi, Violine

Herbert Lindsberger, Viola und Konzeption

Marcus Pouget, Violoncello

Johannes Gasteiger, Kontrabass

Florian Podgoreanu, Klavier

Anna-Eva Köck, Sprecherin

80 Minuten ohne Pause





Das Ticket für den Abend (Euro 26,-/Euro 22,- ermäßigt) inkludiert:

Eintritt zu „Saudade“ mit der Academia Leopoldina im historischen Festsaal im Lösshof

im historischen Festsaal im Lösshof Ein Drei-Gänge-Menü von Haubenkoch Ysnait Bräuer mit brasilianischer Feijoada als Hauptgang

mit brasilianischer Feijoada als Hauptgang Einen schwungvollen Ausklang mit brasilianischer Musik von Antonio de Padua & Familia Padua im wunderschönen Lösshof-Garten.

Die Lösshof-Bar mit regionalen Weinen, Salzburger Bier und Caipirinha hat ab 18:00 Uhr geöffnet.

SAUDADE

Datum: 25.06.2022, 19:00 - 20:30 Uhr

Ort: Lösshof

Großriedenthal 18, 3471 Großriedenthal, Österreich

Url: https://loesshof.com/

Saudade im historischen Lösshof Anlässlich 200 Jahre Unabhängigkeit Brasiliens Exklusive all-in-one Ticket sichern!

Rückfragen & Kontakt:

Lösshof – Kulturinitiative am Wagram

+43 660 6546765

kontakt @ loesshof.com

www.loesshof.com