AK Anderl zu Arbeitsmarkt: Ausbilden statt Wehklagen

Auch Unternehmen müssen ihren Beitrag zum Strukturwandel leisten

Wien (OTS) - „Der tiefgreifende Strukturwandel, vor allem aufgrund von Digitalisierung und Klimakrise, ist eine enorme Herausforderung, die nur bewältigt werden kann, wenn alle ihren Beitrag leisten. Der Bedarf an gut ausgebildeten Arbeitnehmer:innen in Zukunftsberufen muss durch entsprechende Möglichkeiten für Ausbildungen gedeckt werden“, betont AK Präsidentin Renate Anderl anlässlich der heute veröffentlichen Arbeitsmarktdaten. Das betrifft klimarelevante Berufe ebenso wie Berufe in der kritischen Infrastruktur, also vor allem in der Pflege. Auch die Digitalisierung verändert Berufe und berufliche Anforderungen deutlich: Weiterbildung ist hier der Schlüssel ist, um den Anforderungen der Gegenwart und Zukunft gerecht zu werden.

Unternehmen müssen endlich lernen auch mittel- und langfristig ihren Personalbedarf zu planen. In einer Befragung der Unternehmen im Auftrag der Wirtschaftskammer sieht lediglich ein Viertel der Wirtschaftstreibenden mehr Lehrlingsausbildung als Lösung ihrer Personalsorgen, das ist bezeichnend. Anderl: „Junge Menschen auszubilden und Erwachsene weiterzubilden bzw. umzuschulen sind die wichtigsten Maßnahmen, um die Wirtschaft mit qualifizierten Arbeitnehmer:innen zu versorgen und diesen ein gutes Arbeitsleben zu ermöglichen.“

„Der Bedarf an Fachkräften steigt durch Digitalisierung und den ökologischen Umbau. Die Beschäftigten wissen das, ihre Weiterbildungsbereitschaft ist so hoch wie noch nie“, so Anderl. Dennoch sind Unternehmen immer weniger bereit, in ihre Mitarbeiter:innen zu investieren. Der behauptete Fachkräftemangel, den manche Branchen regelmäßig beklagen, ist allermeistens hausgemacht. „Die Unternehmen sind gefordert, Beschäftigte weiterzubilden, und zwar unter Bedingungen, die der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben gerecht werden und die in der Arbeitszeit stattfinden.“

