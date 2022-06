Singen belebt!

Wien (OTS) - Wer regelmäßig singt, spürt es am eigenen Leib: Singen regt die Selbstheilungskräfte an und bringt den Organismus in Balance.

Unter anderem, indem Singen die Herzfrequenz reguliert, die Sauerstoffversorgung verbessert und die Glückshormone Serotonin, Dopamin und Oxytocin anregt. Gemeinsam ist das Gefühl der Lebendigkeit oft noch größer – so zumindest die Erfahrung jener, die in einem Chor singen. Von der Magie gemeinsamen Singens und der Macht der Stimme.





Außerdem in der Juni-Ausgabe von MEDIZIN populär:

Kinderleicht fit mit Hula-Hoop

Seilspringen, Hula-Hoop und Frisbee: Diese Sportarten machen den Kopf frei und stärken im Idealfall auch noch den Körper. Denn Schwingen und Springen macht Spaß und fördert die Beweglichkeit. Warum es sich auszahlt, diese Lieblingstätigkeiten aus Kindheitstagen wieder aufleben zu lassen, was sie für die Fitness bringen und welche Gegenanzeigen es gibt.





Lange krank – und dann?

Wer lange im Krankenstand war und wieder arbeiten möchte, tut sich meist nicht so leicht damit. Vor allem Menschen mit psychischen Erkrankungen sowie mit Beschwerden des Stütz- und Bewegungsapparates brauchen oft Unterstützung. Neue Hilfen beim Einstieg in den Job.

Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 1. Juni 2022.





