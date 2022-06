Nachbarschaft, das soziale Immunsystem der Stadt – Kick-off zum Nachbarschaftstag

Wien (OTS) - Am 3. Juni findet der Nachbarschaftstag 2022 statt. Organisationen und Einzelinitiativen veranstalten in allen Wiener Gemeindebezirken Aktionen, die den Zusammenhalt in der Nachbarschaft stärken. Der Auftakt erfolgte bei einem „Frühstück in der Leopoldstadt“.



Der Nachbarschaftstag in Wien findet jährlich statt und fördert ein solidarisches und friedvolles Miteinander. Mit über 70 Aktionen gestalten Wiener Akteurinnen und Akteure ein buntes Programm zum Mitmachen. Straßenfeste, Pflanzentauschbörsen und Nachbarschafts-Picknicks laden zu Begegnungen ein. Unter dem Motto „So gut schmeckt Nachbarschaft!“ stehen heuer das gemeinsame Kochen, Essen, Garteln und Retten von guten Lebensmitteln im Vordergrund.



Auftaktaktion: „Frühstück in der Leopoldstadt“



Die Stadt Wien – Integration und Diversität und die Hilfswerk Nachbarschaftszentren veranstalteten zum Auftakt das „Frühstück in der Leopoldstadt“. Bezirksvorsteher Alexander Nikolai und der Initiator des Wiener Nachbarschaftstages, Gemeinderat und Landtagsabgeordneter Josef Taucher, gaben den Startschuss für das vielseitige Programm mit den Worten: „Eine gute Nachbarschaft ist das starke, soziale Immunsystem der Stadt“. An alle Besucherinnen und Besucher wurden vor der Entsorgung gerettete Lebensmittel sowie Jungpflanzen verteilt – in Anlehnung an das diesjährige Motto „So gut schmeckt Nachbarschaft!“. Einige Akteurinnen und Akteure gaben Einblick in ihre geplanten Veranstaltungen, zu denen alle in Wien lebenden Personen in der Woche rund um den Nachbarschaftstag eingeladen sind. Das Programm und nähere Informationen sind zu finden unter: www.nachbarschaftstag.at



Bürgermeister Dr. Michael Ludwig übernimmt Ehrenschutz



„Wien ist die Stadt des solidarischen und friedvollen Miteinanders. Dazu tragen auch viele Organisationen aus der Zivilgesellschaft mit ihren unterschiedlichen Aktivitäten bei. Der Nachbarschaftstag am 3. Juni 2022 steht unter dem Motto ‚So gut schmeckt Nachbarschaft!‘. Beim gemeinsamen nachbarschaftlichen Essen kommen die Menschen zusammen, man lernt sich besser kennen und manche Missverständnisse können ausgeräumt werden. Der Nachbarschaftstag 2022 thematisiert auch das wichtige Thema von Nachhaltigkeit in der Lebensmittelproduktion. Mit seinen vielen nachbarschaftsfördernden Aktionen in allen Wiener Bezirken setzt der Nachbarschaftstag ein starkes Zeichen für eine solidarische Gesellschaft“, sagt Dr. Michael Ludwig.



Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr



„Ich lade alle Wienerinnen und Wiener herzlich dazu ein, beim Nachbarschaftstag mitzumachen! Es ist ein tolles Projekt, um ein gutes und respektvolles Miteinander zu fördern, seine Nachbarschaft besser kennenzulernen und auch seinen kulinarischen Horizont zu erweitern. Das gemeinsame Kochen, Garteln und Feiern ist ein schönes Zeichen für Solidarität und Zusammenhalt in unserer vielfältigen Großstadt!“, so Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr.



Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks Sabine Geringer



„Die letzten Jahre der Pandemie haben uns gezeigt, wie wichtig gute Nachbarschaft ist. Gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Aktivitäten verbinden – und machen unser Zusammenleben aus“, sagt Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks.



Internationaler Nachbarschaftstag gegen Isolation und Anonymität in der Großstadt



Der erste Nachbarschaftstag fand 1999 in Paris statt. Die Initiative setzte sich zum Ziel, der wachsenden Isolation und Anonymität in der Großstadt entgegenzutreten. Seither reicht der Nachbarschaftstag weit über die europäischen Grenzen hinaus und wird weltweit gefeiert. International beteiligen sich über 30 Millionen Menschen in 50 Ländern.



Hilfswerk Nachbarschaftszentren



Seit 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at

