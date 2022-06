„Wien macht gutes Klima“: Stadt startet große Klima-Tour durch die Wiener Bezirke

Wien (OTS) - Unter dem Slogan „Wien macht gutes Klima“ startet Wien mit 8. Juni eine großangelegte Klima-Tour durch die Bezirke der Stadt. Ziel ist, die Wiener:innen über das Thema Klimawandel und Klimaschutz zu informieren und gleichzeitig zum aktiven Mitmachen zu motivieren.

„Das Thema Klima ist derzeit aktueller denn je, viele Lebensbereiche sind vom Klimawandel und der Klimaerwärmung betroffen“, betont Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Deshalb starten wir einen neuen großen Schwerpunkt zum Thema Klima in der Stadt – die Wiener Klima-Tour!“

„Jede und jeder einzelne ist immens wichtig“, ist Czernohorszky überzeugt. „Mit der Klima-Tour sind wir an bis zu 70 Tagen in Wiener Grätzln unterwegs, informieren über die großen und kleinen Zusammenhänge, erzählen von den Aktivitäten der Stadt im Bereich Klimaschutz und Klimawandelanpassung, beantworten Fragen und geben Tipps, was man selbst im Alltag fürs Klima machen kann!“

Die Klima-Tour soll auch dazu beitragen, den Wiener:innen den Weg in Richtung Klimaneutralität zu weisen, die im Regierungsprogramm der Fortschrittskoalition als wichtiges Ziel festgelegt ist. „Wir arbeiten in der Stadtregierung alle gemeinsam an diesem Ziel, wollen aber besonders auch alle auf diesem Weg mitnehmen“, so der Klimastadtrat. „Der Anfang des Jahres präsentierte Klimafahrplan legt die Route fest, die Klima-Tour zeigt bei Stopps in den Bezirken, wie es gehen kann!“

Mit der Klima-Tour greift die Stadt bewusst auch eine Empfehlung des „Sounding Board Gesellschaft“ des Wiener Klimarats auf: „Wie bereits im Rahmen des Wiener Klimarats gefordert, wollen wir mit einer öffentlichkeitswirksamen und bewusstseinsbildenden Offensive Klimaschutz möglichst verständlich und umfassend erklären, aber auch aufzeigen, dass alle dazu beitragen können, die Erderwärmung einzubremsen und unser Klima zu schützen“, so Czernohorszky.

„Der Klimawandel gehört zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Nur gemeinsam kann es uns gelingen, ihn zu stoppen. Wien ist in vielerlei Hinsicht richtungsweisend, vor allem wenn es um Klimaschutz geht. Mit der nun startenden Klima-Tour wollen wir rund um das Thema Klima aufklären, informieren und mit den Menschen ins Gespräch kommen “, so der Wiener SPÖ-Klubchef Joe Taucher. „Wir stehen aktuell vor der größten Transformation der Menschheit - das ist Herausforderung und Chance zugleich. Nur mit vereinten Kräften können wir diese Transformation, an deren Ende ein besseres Leben für uns alle steht, schaffen.“

„Mit der Klima-Tour setzen wir unseren transparenten Weg natürlich auch in Klimafragen fort. Wir haben uns als Fortschrittskoalition vorgenommen, Wien bis 2040 CO2-neutral zu machen. Damit uns das als Stadt gemeinsam gelingt, brauchen wir möglichst viele Wiener:innen aktiv mit an Bord. Deshalb schwärmen wir mit der Klimatour in alle Wiener Bezirke aus, um in den Austausch zu gehen, zu diskutieren und anzuregen, wie wir dieses Ziel gemeinsam erreichen können“, sagt NEOS-Wien Umweltsprecherin Angelika Pipal-Leixner

Wiener Klima-Tour – in 70 Tagen durch ganz Wien

Mit 8. Juni um 13 Uhr startet die Wiener Klima-Tour am Christian Broda Platz im 6. Bezirk. An insgesamt 70 Tagen tourt dann ein Team aus Expert:innen mit acht E-Lastenrädern durch die Stadt und besucht öffentliche Plätze, Parks und Events, um die unterschiedlichen Themen von Ernährung über Grünraum, Wasser und Artenschutz bis hin zu Energie und Kreislaufwirtschaft vorzustellen.

Die E-Lastenräder fungieren dabei als multifunktionale Informationsträger, die aufmerksam machen sollen – aber vor allem auch zum selbst Ausprobieren und Entdecken einladen. Expert:innen geben dazu Auskunft über die verschiedenen Auswirkungen des Klimawandels und die geplanten und bereits gesetzten Maßnahmen der Stadt Wien. Auch über den Beitrag, den die Wiener:innen selbst leisten können, wird informiert. Der Abschluss der Klimatour im Jahr 2022 findet dann am 26. Oktober 2022 beim Sicherheitsfest am Wiener Rathausplatz statt.

Die E-Fahrradflotte ist sieben Schwerpunkten gewidmet:

Bei der Kreislaufwirtschaft geht es um alles rund um das Thema „Mist“ – von der Abfallwirtschaft, über Mülltrennung bis hin zu Second Hand und Müllvermeidung, aber auch die Energieproduktion durch Müllverbrennung wird thematisiert.

Der Bereich Artenvielfalt bietet Einblicke in die „Wald- und Wiesen-Charta“ sowie den Aktionsplan Artenvielfalt der Stadt Wien. Naturbelassene Orte in der Stadt bieten der Tier- und Pflanzenwelt viele Möglichkeiten, aber auch der eigene Garten kann sich zum kleinen Paradies für Wildtiere entwickeln, wenn man ein paar Regeln beachtet.

Wer kennt das „WeltTellerFeld“ in Wien? Oder wer nutzt die Wiener Fairteiler-Kühlschränke, um ein „zu viel“ an Lebensmittel an andere weiterzugeben? Diese und viele andere Themen rund um den Fokus Ernährung bilden ein ebenso spannendes wie breites Feld, bei dem es viele Tipps und Tricks für einen persönlichen Beitrag etwa zum Thema CO2-Reduktion geht. Mit dabei sind auch Infos zur neuen Wiener Biomarke „Wiener Gusto“.

Wasser macht gutes Klima und spielt auch eine wesentliche Rolle bei der Klimawandelanpassung: Bei diesem Themenrad erfährt man, was Wien zum Schutz seiner Quellschutzwälder tut, aber auch wie die Stadt Wasser gezielt und kreativ einsetzt, um der Hitze entgegenzuwirken. Mit dem Wiener Wasser werden zudem 16 Trinkwasser-Kraftwerke angetrieben, die so viel Strom produzieren, dass eine Stadt wie Wiener Neustadt damit versorgt werden könnte.

Apropos Klimawandelanpassung: Dank des Grüngürtels mit dem Wienerwald und den rund 1.000 Parkanlagen verfügt Wien schon heute über mehr als 50 Prozent Grün-Anteil im Stadtgebiet – dennoch ist die Schaffung neuer Grünräume ein wesentliches Anliegen. Für 96 Prozent der Wiener:innen gilt bereits heute: innerhalb von nur 30 Minuten können sie mit klimafreundlichen Öffis größere Grünflächen im Stadtgebiet erreichen. Beim Themenfahrrad erfährt man mehr über Wiens Grün- und Erholungsflächen sowie Interessantes über den Wiener Stadtbaum.

Den Weg weg von fossilen Brennstoffen und hin zu erneuerbaren Energien thematisiert das Energie-Rad: Um bis 2040 klimaneutral zu sein, muss der Ausstieg aus fossiler Energiegewinnung gelingen. Beim Themenrad werden die verschiedenen Möglichkeiten dazu vorgestellt– über Energiesparen, über Photovoltaik, über Wärmepumpen bis hin zur Nutzung von Fernwärme.

Das Themenrad zum Wiener Klimafahrplan gibt einen Überblick über den Weg zur Klimaneutralität bis 2040 – konkret sind 100 Maßnahmen in Planung.

„Das Ziel für die nächsten Jahre ist, mit dieser Offensive möglichst viele Menschen zu erreichen und Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir das ambitionierte Ziel der Klimaneutralität nur dann erreichen können, wenn alle dabei mitmachen!“ so der Klimastadtrat. „Wir wollen, dass alle Menschen in Wien ein gutes und gesundes Leben führen können - und dafür braucht es ein gutes und gesundes Klima. Daran wollen wir gemeinsam arbeiten!“

Alle Infos und Termine: www.wien.gv.at/klimatour

