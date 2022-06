ÖAMTC: Staus auf Südost Tangente (A23) Richtung Süden

Kolonnenverkehr und Zeitverluste

Wien (OTS) - Seit Montag orten die ÖAMTC-Expert:innen speziell in den Verkehrsspitzen Staus und große Zeitverluste auf der Wiener Südost Tangente (A23) Richtung Süden vom Knoten Prater rückreichend bis Rautenweg (S2), auch der Knoten Kaisermühlen (A23/A22) ist stark betroffen. Die Gründe sind einerseits die neue Verkehrsumlegung im Bereich St. Marx, wo die ganz linke Fahrspur durch eine Betonleitwand von den restlichen Fahrspuren getrennt ist. Diese Verkehrsphase wird bis Ende September aufrecht bleiben. Hier muss ab dem Knoten Prater in Fahrtrichtung Süden zeitgerecht eingeordnet werden. Andererseits ereigneten sich, am Mittwoch, 1. Juni 2022, im Kolonnenverkehr Unfälle, woraus teilweise Wartezeiten bis zu einer Stunde resultierten.

Nach Einschätzung des ÖAMTC wird es einige Tage dauern, bis sich die Verkehrsteilnehmer:innen an die neue Situation gewohnt haben. Mit Staus muss weiterhin speziell zu den Verkehrsspitzen gerechnet werden.

