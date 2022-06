SPÖ-Lindner zum PRIDE-Monat: #JetztErstGerecht gegen Diskriminierung und Hass!

SPÖ fordert vollen Diskriminierungsschutz und Aktionsplan gegen Hasskriminalität

Wien (OTS/SK) - Heute startet das jährliche PRIDE-Monat Juni. Die kommenden Wochen stehen damit in ganz Österreich im Zeichen des Kampfes für die Rechte der LGBTIQ-Community. Für SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner steht fest, dass gerade dieser Einsatz im Jahr 2022 wichtiger ist denn je: „Nach mehr als zwei Jahren Pandemie kehrt das Regenbogen-Monat Juni mit PRIDE-Paraden im ganzen Land heuer stärker denn je zurück und das ist gut so. Denn wenn uns die letzten Jahre etwas gezeigt haben, dann dass der Weg zur vollen Gleichstellung der LGBTIQ-Community noch ein langer ist. Noch immer müssen Menschen in unserem Land Angst haben, offen zu zeigen, wer sie sind und wen sie lieben – Hasskriminalität und Angriffe auf die Community nehmen in einem bisher nicht gekannten Ausmaß zu. Und darauf braucht es endlich politische Antworten!“ ****

Für die SPÖ ist klar, dass der Stillstand in der Gleichstellungspolitik der letzten Jahre endlich ein Ende finden muss: „Das Ende des Blutspendeverbotes hat gezeigt, wie es geht – gemeinsam mit der Zivilgesellschaft haben wir über Jahre Druck aufgebaut und den Stillstand der Bundesregierung überwunden. Auf diesem Erfolg müssen wir aufbauen! Jetzt geht es darum, endlich Hass und Diskriminierung in der gesamten Gesellschaft den Kampf anzusagen: Wir brauchen den vollen Schutz vor Diskriminierung im Privatleben und die Verankerung von LGBTIQ-Rechten in der Verfassung!“, so Lindner, der auch Vorsitzender der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation SoHo ist.

Genau dafür hat die SPÖ im Parlament schon in den letzten Wochen zahlreiche Anträge ins Parlament gebracht: „Es ist höchste Zeit, dass die Regierung endlich handelt. Genau deshalb stellen wir das Regenbogen-Monat Juni in diesem Jahr ganz bewusst unter das Motto #JetztErstGerecht – denn jetzt erst recht kämpfen wir gemeinsam mit der Community für ein selbstbestimmtes, sicheres und stolzes Leben für alle Menschen in Österreich!“ (Schluss) ah/ls

