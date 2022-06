ÖAMTC: „Corona-Pause“ bringt starken Pfingstreiseverkehr

Erhöhte Reiselust, Einreisebestimmungen, Abfahrtssperren und Fahrverbote, Stauberater und Flugbeobachter im Einsatz

Wien (OTS) - „Späte Pfingsten und viele Urlaubshungrige aus Österreich, Bayern und Baden-Württemberg – die Zeichen stehen auf Stau“, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Auch das ÖAMTC-Reisemonitoring ergab erhöhte Reiselust. „Wie jedes Jahr wird die größte Reisewelle am Freitagabend und Samstag bis zum frühen Nachmittag von Bayern aus über Österreich rollen“, informiert Aloisia Gurtner vom ÖAMTC-Salzburg. „Deshalb werden die Abfahrtssperren von der Tauern Autobahn heuer erstmalig schon zu Pfingsten aktiviert.“ In Tirol werden in einigen Bezirken ebenfalls für den Durchreiseverkehr Fahrverbote auf Landesstraßen verhängt. Auch der ÖAMTC-Stauberater ist wieder auf der A10 unterwegs. Weitere Neuigkeiten gibt es zu den Einreisebestimmungen in den Nachbarländern.

Staupunkte im Pfingstreiseverkehr

A1, West Autobahn, Grenzstelle Walserberg, Großraum Salzburg

A2, Süd Autobahn, Gegenverkehrsbereiche IZ NÖ-Süd – Mödling und Hartberg – Sebersdorf, Knoten Graz West, Bereich Völkermarkt

A4, Ost Autobahn, Gegenverkehrsbereich Fischamend – Bruck an der Leitha, Grenzstelle Nickelsdorf

A8, Innkreis Autobahn, Grenzstelle Suben

A9, Pyhrn Autobahn, Mautstellen Bosruck- und Gleinalm Tunnel, Baustellenbereiche St. Pankraz – Windischgarsten, Kalwang - Mautern und Übelbach – Deutschfeistritz, Grenzstelle Spielfeld

A10, Tauern Autobahn, Großraum Salzburg, Mautstelle St. Michael, Baustellenbereiche zwischen Hallein und Zetzenberg Tunnel

A11, Karawanken Autobahn, vor dem Karawankentunnel

A12, Inntal Autobahn, Grenzstelle Kufstein

A13, Brenner Autobahn, vor der Baustelle bei Innsbruck Süd, Mautstelle Schönberg

A22 (Italien), Brenner Autobahn, Mautstelle Sterzing

B179, Fernpass Straße, zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

Abfahrtssperren für den Durchreiseverkehr in Salzburg

Erstmalig werden Abfahrtssperren für Durchreisende schon zu Pfingsten aktiviert. Auf den Hauptreiserouten, der A10 in Salzburg sollen die Maßnahmen den Ausweichverkehr ins untergeordnete Straßennetz verhindern. „Wer keine Zieldestination abseits der Autobahn hat, sollte unbedingt auf der Autobahn bleiben“, rät Aloisia Gurtner vom ÖAMTC Salzburg. „Über Pfingsten werden die Sperren von der Polizei kontrolliert.“

Fahrverbote auf Landesstraßen in Tirol

Für die Bezirke Innsbruck, Innsbruck Land, Kufstein und Reutte gelten auf mehreren Landesstraßen Fahrverbote für Durchreisende von Freitag, 3. Juni, 07:00 Uhr bis Sonntag, 05. Juni, bis 19:00 Uhr Richtung Süden sowie von Samstag, 18. Juni, 07:00 bis Sonntag, 19. Juni, 19:00 Uhr Richtung Norden. Diese Fahrverbote betreffen alle Fahrzeuge, auch Motorräder, informiert der ÖAMTC.

Stauberater Florian Thaler

Eine besondere Rolle kommt heuer dem ÖAMTC-Stauberater Florian Thaler zu. Auf der Tauern Autobahn verengen derzeit zwischen Hallein und Zetzenberg Tunnel auf über 30 Kilometern einige Baustellenbereiche die Fahrbahn. Schon kleine Pannen können in diesen Engstellen zu kilometerlangen Staus führen. Auf seinem Motorrad kann der Stauberater defekte Fahrzeuge schnell erreichen und wieder flott machen. „Wir werden über Pfingsten vor allem diese Baustellenbereiche auf der A10 abfahren. Das Stau-Motorrad ist schon mit dem notwendigen Werkzeug ausgerüstet“, so Thaler.

Auch der Flugbeobachter des Partnerclubs vom ADAC wird am Wochenende in diesem Jahr erstmals wieder abheben. Abgeflogen werden vor allem der Großraum München, die Tauernautobahn und das Inntal. Durch die Beobachtungen aus Deutschland lassen sich Entwicklungen an den Staupunkten in Österreich leichter prognostizieren.

Corona-Einreisebestimmungen

Mit Ende Mai wurden auch die letzten 3G-Einreisebestimmungen in den Nachbarländern, in Italien und Deutschland, aufgehoben. Auch bei der Wiedereinreise nach Österreich braucht man keine 3G-Zertifikat mehr.

AVISO an die Reaktionen:

Grafik zu den Strecken mit Staugefahr im Pfingstreiseverkehr als Download unter: www.oeamtc.at/pfingsten_2022.pdf/51.471.967 (Grafik:

ÖAMTC, Veröffentlichung honorarfrei)

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs:

www.oeamtc.at/apps

(Schluss)

Alfred Obermayr

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at