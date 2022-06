Steuerberater Award 2022: Österreichs beste Steuerberaterinnen und Steuerberater wurden ausgezeichnet

Feierliche Preisverleihung am 31. Mai in den Wiener Sofiensälen mit Keynote von Finanzminister Magnus Brunner

Prämierung in acht Fachkategorien, Bundesländerwertung, „Rookie of the Year“ sowie Ehrenpreis für das Lebenswerk

Rekordbeteiligung an der Nominierung unterstreicht die Wertschätzung für die Expertise und Beratungsqualität der österreichischen Steuerberaterinnen und Steuerberater

Österreichs „Steuerberaterin und Steuerberater des Jahres“ sind gekürt. Die achte Ausgabe der renommierten Branchenauszeichnung, die gemeinsam von Immobilieninvestment-Spezialist IFA mit der Tageszeitung "Die Presse" und Kooperationspartner LexisNexis veranstaltet wird, hat heuer einen besonders hohen Stellenwert: Mit 25.649 Nominierungen durch österreichische Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Freiberuflerinnen und Freiberufler wurde der Rekord aus dem Vorjahr (13.898) erneut deutlich übertroffen. Eine klare Anerkennung höchster Expertise und Beratungsqualität der österreichischen Steuerberaterinnen und Steuerberater, die tagtäglich mit enormem Engagement für wirtschaftlichen Erfolg im Einsatz sind.

Die „Abakus“ genannten Trophäen wurden am 31. Mai in den Wiener Sofiensälen an die Preisträgerinnen und Preisträger in acht Fachkategorien und neun Bundesländerwertungen überreicht, und auch in diesem Jahr wurden zwei Sonderpreise vergeben. In Zusammenarbeit mit der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer wurde Kerstin Fragner als „Rookie of the Year“ für die beste Steuerberater-Prüfung des Jahres ausgezeichnet. Em. o. Univ.-Prof. Dr. Anton Egger, Träger des großen silbernen Ehrenzeichens der Republik Österreich, wurde für sein jahrzehntelanges Wirken als Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie seine Tätigkeiten als Mitglied diverser Fachsenate der Kammer der Wirtschaftstreuhänder mit dem Award für das Lebenswerk prämiert.

Verlässliche Partner für heimische Betriebe



Finanzminister Magnus Brunner: „Die vielen aktuellen Aufgaben und Herausforderungen, vor allem in Zeiten der Pandemie, konnten und können nur aufgrund von außergewöhnlichen Leistungen auf allen Seiten bewältigt werden. Mein Dank gilt vor allem auch den Steuerberaterinnen und Steuerberatern, denn es ist keine Selbstverständlichkeit, dass die Zusammenarbeit zwischen Unternehmertum, Finanzverwaltung und Förderstellen so rasch und direkt funktioniert.“

„Österreichs Steuerberaterinnen und Steuerberater zeichnen sich durch Expertise, Beratungsstärke und höchste persönliche Einsatzbereitschaft aus. Der Steuerberateraward würdigt Höchstleistungen und Flexibilität einer gesamten Branche in turbulenten Zeiten. Mit der Prämierung holen wir Vertreterinnen und Vertreter einer Branche vor den Vorhang, die sonst hinter den Kulissen wirtschaftlichen Erfolg und langfristige Stabilität ermöglichen. Ich gratuliere den Preisträgerinnen und Preisträgern und danke allen, die sich bei der Nominierung sowie in der Fachjury engagiert haben“, schloss sich IFA Vorstand DI Michael Baert der Würdigung von Bestleistungen an.

„Klare Fakten und fundierte Informationen – so schreiben wir unsere Nachrichten und nur so kann eine Steuerberaterin, ein Steuerberater Klienten korrekt beraten. Der neuerliche Nominierungsrekord zeigt, was für einen wichtigen Stellenwert diese Auszeichnung in der Branche bereits hat und wir sind stolz auf die Bühne, die wir den Besten der Besten bieten“, so Rainer Nowak, Chefredakteur, Herausgeber und Geschäftsführer der „Presse“.

Bewertungsprozess durch hochkarätige Fachjury



Die Prämierung erfolgte in einem mehrstufigen Prozess. Bis Anfang April konnten österreichische Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Freiberuflerinnen und Freiberufler ihre Favoriten nominieren. Die Preisträgerinnen und Preisträger der acht Fachkategorien, darunter der heuer erstmals vergebene Sonderpreis „Corona-Hilfsmaßnahmen“, wurden im Anschluss anhand einer Shortlist durch eine Fachjury gekürt. Diese setzt sich aus ausgewiesenen Expertinnen und Experten der Immobilien-, Banken- und Finanzbranche zusammen.

In der Bundesländerwertung, vergeben als Publikumspreis, setzen sich jene Steuerberatungsunternehmen mit den meisten Nominierungen durch. Aufgrund der direkten Anerkennung durch Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Freiberuflerinnen und Freiberufler ist ein Sieg in der Bundesländerwertung eine ganz besondere Auszeichnung.

Preisträgerinnen und Preisträger Fachkategorien

Umgründungen: MMag. Dr. Thomas Walter | KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Salzburg



Private Clients: Prof. Mag. Dr. Stefan Bendlinger | ICON Wirtschaftstreuhand GmbH

Immobilien- und Bauwirtschaft: Mag. Dr. Christoph Pramböck | BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Tourismus und Hotellerie: Mag. Andreas Kapferer LL.M. | Deloitte Tirol Wirtschaftsprüfungs GmbH

Internationales und Konzernsteuerrecht: Mag. Iris Burgstaller | TPA Steuerberatung GmbH

Kleine und mittlere Unternehmen: Mag. Markus Raml | Raml und Partner Steuerberatung GmbH

Freie Berufe: MMag. Carina Hackl LL.M. | Steuerberatung Hackl GmbH

Corona-Hilfsmaßnahmen (Sonderpreis): Dr. Stephanie Nathalie Novosel MSc | BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Preisträger "Allrounder Bundesland"

Burgenland: Mag. Drexler & Partner Wirtschafts- und Steuerberatung GmbH

Kärnten: Köstenbauer Steuerberatung GmbH & Co KG

Niederösterreich: Astoria Steuerberatung GmbH

Oberösterreich: WTL Steuer- und Unternehmensberatung GmbH

Salzburg: KRW Dr. Klinger & Rieger Steuerberatung Salzburg OG

Steiermark: Mosser & CONFIDA Murtal Steuerberatung GmbH

Tirol: Geisler & Hirschberger Steuerberatungs GmbH

Vorarlberg: RTG Dr. Rümmele Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung GmbH & Co KG

Wien: BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Preisträgerin "Rookie of the Year"

Kerstin Fragner BA MA

Preisträger "Lebenswerk"

em. o. Univ.-Prof. Dr. Anton Egger

Die Fachjury

André Exner | Wirtschaftsjournalist

Dr. Konrad Gröller | Freshfields Bruckhaus Deringer

MMag. Gerda Holzinger-Burgstaller | Erste Bank Österreich

Dr. Cattina Maria Leitner | DORDA Rechtsanwälte GmbH

Dr. Wolfgang Nolz | Bundesministerium für Finanzen

Dr. Heimo Scheuch | Wienerberger AG

Alexander Schütz | C-QUADRAT Investment AG

Mag. Erwin Soravia | SORAVIA

