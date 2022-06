CORUM erhöht den Anteilspreis von CORUM XL um +3,17 %

Zweite Aufwertung des Immobilienbestandes in fünf Jahren

CORUM XL war in vielen Märkten ein Vorreiter, bevor andere Investoren sich mit ihnen beschäftigten. Diese Strategie hat es uns ermöglicht, von günstigen Zyklen zu profitieren und sie trägt für unsere Investoren weiterhin Früchte. Wie versprochen, werten wir den Anteilspreis jetzt um 3,17 % auf, um der Wertsteigerung der Assets gerecht zu werden und sie auch an unsere Anleger weiterzugeben. Denn darin liegt die wirkliche Performance für unsere Kunden und nicht in den komplexen und für die meisten Menschen schwer verständlichen globalen Performancekonzepten CORUM Gründer und CEO Frédéric Puzin. 1/3

Nur wenige Vermögensverwaltungsgesellschaften bieten einen Anteilspreis an, der dem echten Wert der Assets entspricht. Wir gehen hier aus Überzeugung anders vor und die Anhebung des Anteilspreises ist eine klare Entscheidung des CORUM-Managements im Sinne seiner Anleger: Unsere Performance berücksichtigt neben der Ausschüttungsquote* des Fonds auch die tatsächliche Wertsteigerung. CORUM Gründer und CEO Frédéric Puzin 2/3

Diese reale Performance ist von der Gesamtperformance zu unterscheiden, einem Indikator, der von der Branche eingeführt wurde, den CORUM aber ablehnt, weil er die Anleger in die Irre führen kann: Die Gesamtperformance umfasst die Wertsteigerung der Vermögenswerte, auch wenn sich diese nicht im Anteilspreis niederschlägt. So kann jeder Immobilienfonds, dessen Vermögenswerte im Wert steigen - und davon gibt es in der Zeit nach dem Börsengang viele -, eine schmeichelhafte Gesamtperformance verkünden, die nichts mit dem zu tun hat, was der Anleger tatsächlich erhält. Und dies gilt selbst dann, wenn die Ausschüttungsquote sinkt.“ CORUM Gründer und CEO Frédéric Puzin 3/3

Wien (OTS) - CORUM erhöht den Anteilspreis seines Gewerbeimmobilienfonds CORUM XL mit 1. Juni 2022 um 6 € von 189 € auf 195 € (einschließlich Zeichnungsgebühren und Provisionen). Es handelt sich dabei um die zweite Erhöhung innerhalb von 5 Jahren, was einem Anstieg von 5,4 % seit seiner Auflegung entspricht. Der Anteilspreis wird durch diese Anpassung so nah wie möglich am tatsächlichen Wert des Fondsvermögens gehalten. AnlegerInnen profitieren von der Entscheidung des CORUM Managements und der damit verbundenen Wertsteigerung beim Verkauf ihrer Anteile.

Die Erhöhung erfolgt auf Basis der jüngsten Schätzung des Immobilienwerts des Portfolios. Ein wesentlicher Grund für den Wertanstieg ist die allgemeine Aufwertung der Währungen jener Länder außerhalb der Eurozone, in denen der Immobilienfonds investiert ist: des Pfund Sterling, des polnischen Zloty, der norwegischen Krone und des kanadischen Dollars. CORUM XL nutzt somit Währungsschwankungen aktiv für seine antizyklische Strategie des Kaufs und Wiederverkaufs von Immobilien, was auch seine Diversifizierung weiter verstärkt. Diese Veranlagungspolitik ermöglicht es dem Immobilienfonds außerdem, einen IRR (interner Zinsfuß) von 10 % über 10 Jahre anzustreben.

„ CORUM XL war in vielen Märkten ein Vorreiter, bevor andere Investoren sich mit ihnen beschäftigten. Diese Strategie hat es uns ermöglicht, von günstigen Zyklen zu profitieren und sie trägt für unsere Investoren weiterhin Früchte. Wie versprochen, werten wir den Anteilspreis jetzt um 3,17 % auf, um der Wertsteigerung der Assets gerecht zu werden und sie auch an unsere Anleger weiterzugeben. Denn darin liegt die wirkliche Performance für unsere Kunden und nicht in den komplexen und für die meisten Menschen schwer verständlichen globalen Performancekonzepten" , so CORUM Gründer und CEO Frédéric Puzin.

CORUM nutzt gesetzlichen Spielraum bei der Festlegung des Anteilspreises im Sinne der Anleger

Bei der Festlegung des Anteilspreises verfügen Vermögensverwaltungsgesellschaften über einen gewissen Spielraum von +/- 10 % des Wiederherstellungswertes des Portfolios.

Frédéric Puzin erläutert die Vorgehensweise von CORUM: „Nur wenige Vermögensverwaltungsgesellschaften bieten einen Anteilspreis an, der dem echten Wert der Assets entspricht. Wir gehen hier aus Überzeugung anders vor und die Anhebung des Anteilspreises ist eine klare Entscheidung des CORUM-Managements im Sinne seiner Anleger: Unsere Performance berücksichtigt neben der Ausschüttungsquote* des Fonds auch die tatsächliche Wertsteigerung.

Diese reale Performance ist von der Gesamtperformance zu unterscheiden, einem Indikator, der von der Branche eingeführt wurde, den CORUM aber ablehnt, weil er die Anleger in die Irre führen kann: Die Gesamtperformance umfasst die Wertsteigerung der Vermögenswerte, auch wenn sich diese nicht im Anteilspreis niederschlägt. So kann jeder Immobilienfonds, dessen Vermögenswerte im Wert steigen - und davon gibt es in der Zeit nach dem Börsengang viele -, eine schmeichelhafte Gesamtperformance verkünden, die nichts mit dem zu tun hat, was der Anleger tatsächlich erhält. Und dies gilt selbst dann, wenn die Ausschüttungsquote sinkt.“

Monatliche Dividendenzahlungen und Sonderdividenden unabhängig von der Anteilspreiserhöhung

Seit der Auflegung des Fonds übertrifft die jährliche Performance - einschließlich der Kapitalgewinne - kontinuierlich das Ziel von 5 % pro Jahr. Im Jahr 2021 lag sie bei 5,84 %.

Die dieser Performance entsprechende Bruttodividende zahlt CORUM monatlich auf die Konten der InvestorInnen aus. Zusätzlich werden Gewinne aus Immobilienverkäufen unverzüglich an die Anleger weitergegeben – zum Beispiel wurde Anfang 2022 durch den Verkauf eines Hotels in Spanien ein Veräußerungsgewinn von 1,9 Millionen Euro erzielt und anteilsmäßig an alle bezugsberechtigten CORUM XL-Anleger ausgeschüttet.

Kennzahlen CORUM XL zum 31. März 2022

Immobilienportfolio: 62 Gebäude mit einer Gesamtfläche von 496.000 m²

62 Gebäude mit einer Gesamtfläche von 496.000 m² Geografische Verbreitung: in 12 Ländern in Europa und jenseits des Atlantiks

in 12 Ländern in Europa und jenseits des Atlantiks Anzahl der InvestorInnen: 32.596

32.596 Kapitalisierung: 1,301 Milliarden Euro

1,301 Milliarden Euro Finanzielle Auslastungsquote: 99.31 %

99.31 % Mieter: 135 Mieter mit einer Restmietdauer (durchschnittliche Dauer der Mietzahlung) von 7,04 Jahren





* Ausschüttungsquote: 5,84% im Jahr 2021

Rendite: Ausschüttungsquote, definiert als Bruttodividende vor französischen und ausländischen Steuern (die vom Fonds für den Investor gezahlt werden), die für das Jahr N gezahlt wurde (einschließlich außerordentlicher Zwischendividenden und des Anteils an ausgeschütteten Kapitalgewinnen, 0,10 % im Jahr 2021 für CORUM XL), dividiert durch den Zeichnungspreis des Anteils am 1. Januar des Jahres N. Dieser Indikator wird zur Messung der jährlichen finanziellen Leistung von CORUM XL verwendet.

Das 10-Jahres-Ziel für den internen Zinsfuß beträgt 10 %, womit die Rentabilität der Investition über einen bestimmten Zeitraum gemessen wird. Er berücksichtigt die Entwicklung des Anteilswerts und die während des Zeitraums ausgeschütteten Dividenden sowie die vom Anleger gezahlten Zeichnungs- und Verwaltungsgebühren.

Rückfragen & Kontakt:

CORUM Asset Management

Kommunikationsberatung Ulla Arias-Raab

Pressekontakt CORUM Österreich

+43 (0)650/962 37 14

ulla @ ulla-arias.com

www.ulla-arias.com